Conmoción en el cine: murió en combate Pasha Lee, la voz ucraniana de "El Hobbit" y "El Rey León"

El actor ucraniano de 33 años, Pasha Lee, que se había unido al Ejército que defiende a su país de la invasión rusa, murió durante un bombardeo en la ciudad de Irpin, según informó el Festival Internacional de Cine de Odesa.

El lamentable hecho sucedió el pasado 6 de marzo en la ciudad cercana a Kiev, la capital de Ucrania, pero se conoció públicamente en las últimas horas.

Pasha Lee tuvo una extensa carrera. Además de ser actor de doblaje era cantante y compositor. Además de ponerle su voz a las películas "El Hobbit" y "El rey león" participó en varias películas como “Shtolnya” (2006), “Shadows of Unforgotten Ancestors” (2013), “Zvychayna sprava” (2012), The Fight Rules” (2016), “‎Meeting of classmates” (2019), entre otras. También actuó en obras de teatro en su país.

Nacido en Yevpatoria (Crimea) en 1988, Pasha Lee era hijo de padre de etnia coreana y madre ucraniana. Su repentina muerte conmueve a la industria cinematográfica internacional. Lee, al igual que miles de hombres ucranianos, debió alistarse en el Ejército para combatir contra las tropas rusas, que desde el 24 de febrero atacan a Ucrania.