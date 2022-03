Tras tensa negociación, Diputados debatirá el acuerdo con el FMI

El Frente de Todos y Juntos por el Cambio llegaron a un principio de acuerdo para modificar la ley que refinancia el préstamo con el FMI que promulgó el ex presidente Mauricio Macri durante su gobierno. Anoche se esperaba la aprobación del presidente Alberto Fernández, a quien fue a ver el titular de Diputados, Sergio Massa, para informarle sobre las negociaciones. Con esto, hoy sesionará desde las 14 la Cámara baja para debatir el acuerdo con el FMI por la deuda.

Para destrabar las negociaciones, el oficialismo accedió a cambiar la redacción y evitar todas las referencias al programa económico que negoció el ministro de Economía, Martín Guzmán, informó Infobae. El proyecto tendrá un solo artículo que habilitará al Poder Ejecutivo a firmar un programa de facilidades extendidas en los términos del artículo 2 de la Ley N° 27.612. No se utilizarán las palabras deuda ni refinanciamiento, pero sí se autorizará el fortalecimiento de las reservas con el excedente del empréstito.

Además, los anexos que contenían el programa económico y las metas negociadas con FMI dejarán de formar parte del proyecto. Esa había sido la principal objeción de la oposición desde el anunció del acuerdo. Planteaban que no correspondía al Congreso -y a la oposición- aprobar un programa económico que debe implementar un gobierno. Su objetivo era que el Frente de Todos no los arrastrase a apoyar políticas económicas con las que no están de acuerdo.

En la redacción original, el artículo 2 remitía a los anexos que contenían el programa económico. Por eso en Juntos por el Cambio lo habían calificado como “invotable”.

Ayer, antes de mediodía, Massa se reunió con Alberto Fernández para informarle de la marcha de las negociaciones. Le presentó tres borradores de la oposición y uno del oficialismo, redactado por Germán Martínez. Luego Massa mantuvo una reunión con Luciano Laspina (PRO) y, a su término, con Germán Martínez. Pasadas las 18, Massa y Martínez subieron al despacho del radical Mario Negri, donde también estaban Juan Manuel López (CC), Cristian Ritondo (PRO), Karina Banfi (UCR), Gerardo Milman (PRO), Alejandro Cacace (Evolución), Rodrigo de Loredo (Evolución) y Margarita Stolbizer, entre otros. Martín Lousteau participó a través de Cacace y De Loredo aportando ideas para diseñar una solución.

Al término del encuentro, todos los titulares de los bloques acordaron comunicarse con sus pares para informarles los detalles de la negociación. “Estamos haciendo todo lo posible para que todo salga bien”, dijo Massa a Infobae a la salida. Se esperaba que a última hora el plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas firmase un único dictamen con el apoyo de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal, para así poder sesionar hoy, lo que finalmente ocurrió, informó Telam. De hecho, solicitaron que la mesa de entrada extendiese su horario hasta las 22 para facilitar el trámite parlamentario y que hoy el texto acordado se vote en el recinto. El plenario de comisiones, por su parte, pasó a un cuarto intermedio a la espera de la confirmación oficial.

Con el principio de acuerdo, Sergio Massa partió rumbo a la Casa Rosada para informar al Presidente Alberto Fernández del avance de la negociación. “Sin margen, el Presidente cedió a las exigencias de la oposición”, dijo “La Nación”. “La redacción final del proyecto será de un solo artículo en el que se facultará a Fernández a negociar con el Fondo sin necesidad de alcanzar un acuerdo en el Congreso. No habrá programa, ni plan económico y mucho menos cambios en la política tarifaria. Esa fue la exigencia de la oposición desde el primer momento, algo a lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, siempre se negó”.

En disidencia: el bloque de Randazzo no apoyará

El Interbloque Federal de la Cámara de Diputados dijo que sus ocho diputados no acompañará el proyecto del Gobierno sobre el acuerdo alcanzado con el FMI. La bancada tiene 8 legisladores. “De ninguna manera estamos dispuestos a acompañar el proyecto presentado, que esclarece claramente un ajuste en materia de tarifas, en materia de revalúo inmobiliario. Contempla una serie de cosas que atentan contra el bolsillo tanto de los trabajadores como del sector productivo”, dijo Florencio Randazzo en diálogo con LN+. En ese sentido, sintetizó “no estar de acuerdo con el artículo que establece básicamente un programa de ajustes”.