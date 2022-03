Acuerdo con el FMI: Cerruti habló de quienes no acompañarán al Gobierno con su voto

En el día en que los diputados nacionales deberán votar por si o por no sobre el acuerdo con el FMI, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, se refirió a los que no acompañarán al Gobierno con su voto.

"Respetamos a quienes se han expresado de otra manera", dijo Cerruti. "Construir mayorías no implica no respetar a quienes no forman parte de esos acuerdos", remarcó.

La funcionaria habló en referencia a los sectores que se oponen al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que será debatido esta tarde en sesión especial en la Cámara de Diputados.

En tanto que, el diputado Máximo Kirchner llegó al Congreso y todavía es una incógnita cómo votará "La Cámpora" el acuerdo con el FMI

El legislador, que rechazó la negociación del Gobierno con el organismo de crédito internacional, arribó temprano al Parlamento. A las 14 está previsto que comience la sesión especial.