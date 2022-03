Los ocho diputados del Interbloque Federal no votarán por el acuerdo del FMI

El proyecto del acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene cada vez menos adeptos. El Interbloque Federal, integrado por ocho diputados de Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, anunció que no acompañará el proyecto sobre la refinanciación de la deuda con el organismo, tal como fue redactado por el Gobierno.

En una conferencia de prensa, el jefe de la bancada, Alejandro "Topo" Rodríguez, presentó una propuesta alternativa, similar a la que se planteó desde Juntos por el Cambio: sugieren que el Congreso nacional se limite a autorizar el programa pero no el plan económico que se incluyó en el memorándum de entendimiento.

“El proyecto que envió el gobierno nacional no sirve. Ese proyecto no colabora a encontrar los apoyos que el congreso necesita para que Argentina no entre en default”, afirmó Rodríguez.

"Nos quieren hacer cómplices del programa económico del que no estamos de acuerdo. Incluye, entre otras cosas, aumentos de impuestos y de tarifas. No los vamos a avalar sin una previa discusión”, enfatizó el diputado Florencio Randazzo.

Graciela Camaño también criticó a Alberto Fernández y a los funcionarios del gobierno nacional por sus “irresponsables” declaraciones en contra del FMI. “Somos parte del FMI, pagamos una membresía para formar parte, ni siquiera Néstor Kirchner, que era muy inteligente, dejó de pagar la membresía cuando pagó la deuda”, afirmó.

La posición de los diputados liderados por el lavagnista “Topo” Rodríguez era clave para el Gobierno dado que dos de ellos participan hoy del plenario de comisiones de Presupuesto y Finanzas donde el oficialismo tiene los votos justos para emitir un dictamen de mayoría.