Scioli, contra Macri: "En 2015 anticipé que caeríamos en las garras del FMI"

El embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, responsabilizó directamente al ex presidente Mauricio Macri, quien lo derrotó en el balotaje de 2015, por la situación que vive el país a raíz de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En 2015 anticipé que caeríamos en las garras del FMI. Lamentablemente no me equivoqué”, afirmó el ex vicepresidente en declaraciones a un programa de Destape Radio.

No obstante, defendió la necesodad de alcanzar un acuerdo con el organismo de crédito internacional. “Argentina (tiene) un extraordinario potencial de recuperación. (Pero) como en una familia o una empresa, el Estado necesita recuperarse para poder pagar sus deudas”, señaló el ex gobernador de Buenos Aires.

En ese sentido, apoyó al presidente, Alberto Fernández, y apeló a la responsabilidad de todos los diputados y de todos los senadores que no acompañan el entendimiento. “Es un momento muy delicado, pero confío que, apoyado en la voluntad popular, esta pesadilla va a quedar de lado, y la recuperación es el camino”, señaló Scioli.

Se mostró optimista respecto de la posibilidad de que se consiga el acuerdo. “Va a tener el acuerdo del Congreso. Y no tengo dudas que basados en estos sectores estratégicos más todo lo que está ocurriendo en la economía real, recuperación de industria, vamos a tener una recuperación sostenida”, destacó.

Scioli también se refirió al país en el cual se desempeña como embajador. “Brasil había dejado de ser el primer socio comercial de la Argentina y, ahora, pese a las diferencias económicas pudieron restablecer las relaciones comerciales”, señaló. El ex candidato a presidente por el peronismo destacó el trabajo del Presidente para aumentar las exportaciones.