¡Lince busca la hazaña! ¿Podrán vencer a Huirapuca y mantener viva la esperanza en el Anual Tucumano?

"Es cierto, nos jugamos todo este fin de semana. Lamentablemente, ya no depende sólo de nosotros. Nos tenemos que aferrar a una leve esperanza de que Los Tarcos no tenga su mejor partido y de que Corsarios sí lo tenga. Pero bueno, la esperanza siempre está, y nosotros queremos terminar esta fase de la mejor manera. No sólo por el anhelo de entrar al Regional, sino porque el grupo se lo merece", es la lectura que hace el capitán Rodrigo Moyano Joya.