Todo por un "hot dog": ¿cuándo comenzó la pelea entre Residente con J Balvin?

Un video donde Residente critica a J Balvin reavivó la bronca entre ambos referentes del género urbano latino. Todo comenzó hace un par de meses cuando el cantante colombiano criticó a Latin Grammy Awards al considerar que le daban poca importancia el reguetón y invitó a sus colegas a boicotearlos. Su postura molestó al rapero puertorriqueño que no tardó en salir al cruce y calificar a su música como un "hot dog" que a veces puede gustarle al público pero que no aporta nada.

Al principio, J Balvin se limitó a decir que respetaba la opinión del ex Calle 13, incluso se tomó un par de fotos junto a un carrito de panchos pero después aprovechó la coyuntura para sacar productos alusivos a los perros calientes. Camisetas, gorras, busos, morrales, y afiches con imágenes del alimento y su nombre se popularizaron en cuestión de segundos, publica el portal Depor.



La respuesta de Residente no tardó: “Dile a tu viejo (papá) que en vez de estar comparándote con el economista Peter Drucker, como si fueras un genio de la economía, te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio y dinero”, sentenció.