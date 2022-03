Enfrentados: el polémico video de Residente que reavivó su pelea con J Balvin

Se suma un nuevo capítulo en la pelea entre J Balvin y Residente. Ahora, el ex Calle 13 sacó el video donde critica al reguetonero colombiano. También denunció que el "pendejo del género urbano" intentó frenar que la canción salga a la luz. "No me importa ser el número uno. La diferencia entre tú y yo es que yo soy libre y tu eres un esclavito más de la industria", sentenció René Pérez Joglar.

En el video, Residente califica a J.Balvin como un títere de la industria musical, que necesita 20 escritores para lograr una canción y que publica fotografías fuera de contexto en su Instagram ante la situación mundial. “Yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus Billboards de cremita de pastel”, “Quinientos dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendej* vestido de colores”, “Una cosa es ser artista y otra es ser famoso” y “no se puede ser el líder, campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking (jodid*s) canciones”, lanza el video que el puertorriqueño grabó con la colaboración de Bizarrap y que dura ocho minutos.

El enfrentamiento entre estos dos referentes del género urbano se dio luego de que J Balvin se enojara por la falta de representación del reguetón en las nominaciones de los Latin Grammy Awards. Consideró que la Academia Latina no valora al género e invitó a sus colegas a boicotear la ceremonia, según detalla Infobae. La petición no fue bien tomada por Residente quien criticó la posición del colombiano y se refirió a su música como un ‘hot dog’ porque "es una chatarra que a veces puede gustarle al público, pero no aporta".