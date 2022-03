Productores insisten en su pedido por seguridad

Por más que hagamos la denuncia y pongamos todo nuestro esfuerzo para ayudarlos, la Policía en nuestro campo no tiene móviles para hacer prevención o para investigar después los hechos que se registran”, explicó amargado el productor Eduardo Usandivaras que sufrió el ataque de cuatreros en su establecimiento ganadero ubicado en la zona de Simoca. “Lo más grave es que faenan a los animales sin ningún cuidado sanitario y después los venden en las carnicerías. Es muy peligroso para la salud de la población”, añadió.

El ganadero indicó que los cuatreros cada vez actúan con mayor frecuencia. “Ya no hacen diferencia. Atacan al lugareño, al pequeño o al gran productor. Y es entendible que pase: las personas que se dedican a cometer este tipo de delito no sólo saben que no hay prevención, sino que además están al tanto que no hay persecución penal en contra de ellos”, finalizó.

“Estamos muy desprotegidos. La zona rural está liberada”, expresó José Leal de la Sociedad Rural de Tucumán. “El problema es que hay un descreimiento en la Policía y la Justicia. La gente no realiza las denuncias y es complicado. No hay denuncia, no hay delito. Por lo tanto, no hay investigación”, agregó el encargado de Delitos Rurales de la entidad.

Pablo Iramain, representante en la provincia del Foro de Seguridad Rural Argentino agregó: “el desamparo en el que está inmersa la familia rural es innegable y por ende la limitación a su capacidad productiva en desmedro de su contribución a la economía, no solo de esta provincia, sino de toda la Nación”. “Las fuerzas de seguridad y la justicia tienen una responsabilidad compartida para lograr la efectiva protección de los bienes individuales, y con su eficacia, generar un clima de tranquilidad pública, que redundará en el desarrollo individual de las personas y en el crecimiento económico del sector”, comentó.

. “Lo que la Rural trata de hacer es prevención. Que no tengas que ir a denunciar en la policía, no tengas que buscar un abogado, que haya presencia policial. En la ruralidad no hay mucha presencia policial, a veces no está la persona que debe tomar la denuncia, no tienen camionetas y los caminos están en mal estado para hacer seguimiento”, dijo.

Leal comentó cuáles son los cinco problemas de inseguridad que más afectan a los ruralistas:

- Asaltos cada vez más violentos: “en los campos ya no existe el ratero o ladrón que golpea, sino que hay violencia a mano armada”, destacó Leal.

- Usurpaciones: “Tenés desde gente organizada que entra a los campos para adueñarse de ellos, gente que no tiene dónde vivir porque está acostumbrado a hacerlo en tierras fiscales porque el Gobierno no hace nada”, explicó Leal. El referente indicó que incentivan a los afiliados a que realicen la denuncia. “El problema es que el productor está cansado de ir a Tribunales, buscar y pagar un abogado, el tiempo que lleva la justicia, pruebas y demás. Por eso no terminan haciendo nada”, comentó. “El drama es que cada vez son más los que quieren hacer justicia por mano propia”, recalcó el dirigente.

- Abigeato: el robo de vacas o de caballos está incrementándose en los últimos meses. “Se nos presentan casos muy complejos por la cercanía que tienen los campos con las fronteras provinciales. Roban y la policía no puede buscarlos. Existe un caso de un hombre que, parado en Catamarca, enlazaba a una vaca de un campo que se encontraba en Tucumán”, explicó Leal.

- Robo de productos: el dirigente explicó que cada vez es más común que ingresen a los campos para robar plantines, limones y paltas. “Aunque parezca mentira, se formaron bandas que hasta entran con camiones para llevarse lo que más puedan”, comentó.

- Robo de insumos: la sustracción de agroquímicos -la mayoría de sus valores están dolarizados-, maquinarias, repuestos y cubiertas. “Son personas que conocen porque les sacan los rótulos para que no se les haga un seguimiento. Son cosas que se venden muy rápido. La sociedad no colabora porque las compran sin problemas”, comentó.