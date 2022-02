La Sociedad Rural presentó un amparo contra las retenciones

La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó este lunes un amparo contra las retenciones a las exportaciones y sostuvieron que el cobro de este impuesto es "inconstitucional".

El reclamo fue presentado ante la Justicia Federal de Córdoba forma conjunta con la Sociedad Rural de Jesús María y cuenta con el apoyo de otras entidades rurales.

"Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto", afirmó en un comunicado el titular de la entidad, Nicolás Pino.

La SRA considera que, desde el 1° de enero pasado, las retenciones ya no son aplicables por no haberse extendido la ley vinculada a la emergencia económica de 2019 porque el Congreso de la Nación no aprobó el último presupuesto de 2022.

"Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional", cerró Pino.