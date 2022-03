Atletas rusos, excluidos de los Juegos de Pekín

El Comité Paralímpico Internacional (IPC), tras una junta general extraordinaria celebrada este jueves, decidió que los deportistas rusos y bielorrusos no compitieran en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín debido a las amenazas de otros países con no participar si están ellos. La decisión del IPC se produce apenas un día después de que en otra reunión en Pekín se decidiese que rusos y bielorrusos participasen como neutrales en los Juegos. El IPC sigue así las directrices dadas por el COI, que primero pidió a todas las federaciones internacionales que cancelasen sus competiciones en Rusia y Bielorrusia y luego instó a que sus deportistas fueran excluidos de los torneos internacionales, en estos caso los Juegos Paralímpicos que se celebran entre el 4 y 13 de marzo. “El cambio en la posición del IPC se debe a que en las últimas 12 horas un número elevado de países se ha puesto en contacto con nosotros y nos pidieron que si no reconsideramos nuestra decisión sería probable que hubiera graves consecuencias para los Juegos Paralímpicos de Invierno, amenazando con no competir”, dijo el presidente del IPC, Andrew Parsons. “Garantizar la seguridad de los atletas es de suma importancia para nosotros. Tenemos que asegurar que en el deporte practicado dentro del movimiento paralímpico prevalezca el espíritu de juego limpio y la violencia sea prohibida”, manifestó. (DW)