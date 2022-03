No dejemos que el relato nos oculte las deudas pendientes

Los discursos políticos son construcciones que buscan acotar la realidad a una serie de hechos cuidadosamente escogidos para elaborar un relato. Es decir, se destacan algunos y se silencian otros. El martes, gobernadores, intendentes y el mismísimo Presidente hablaron frente a las asambleas legislativas para dejar inaugurados los períodos de sesiones ordinarias. Con matices y diferencias, la mayoría buscó resaltar los logros de sus gestiones, atacar a rivales y trazar líneas de trabajo para los meses venideros. Esas alocuciones -en muchos casos largas, oscuras y aburridas- omitieron o tocaron muy al pasar aspectos de la realidad que es interesante analizar con la esperanza de que algún día puedan ser motivo de debate y de acción. Inevitablemente, en este análisis quedan afuera muchos temas importantes. De otro modo, la enumeración podría ser interminable.

Todos (o casi todos) los mandatarios resaltaron la vuelta a clases con los parámetros de 2019, es decir, sin virtualidad, sin burbujas y, en algunos casos, sin barbijos. Ocurrió ayer y claramente es un hecho para destacar. Pero no para celebrar, al menos, como quisiéramos. No nos olvidemos que por decisiones generadas en la impericia del manejo de la pandemia y en la avaricia del cálculo político, las aulas se cerraron en 2020 y se reabrieron con restricciones de todo tipo a mediados del año pasado. Las consecuencias fueron atroces: según el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, un millón de chicos abandonó los estudios. Hoy, el desafío es doble: por un lado, habrá que reinsertarlos en el sistema, con toda la complejidad que eso implica. Por el otro, es imperioso recuperar los aprendizajes perdidos entre los chicos que siguieron dentro de la escuela a pesar de la tragedia de la virtualidad, de la mala conexión y de las burbujas que se interpusieron entre ellos y los conocimientos. Los pedagogos saben que ambas serán tareas muy difíciles. Pero el académico Guillermo Jaim Etcheverry da algunas pautas: 1) los padres deben exigir una educación de mayor calidad, 2) hay que admitir de una buena vez que la tecnología no reemplazará nunca a la presencialidad y 3) es clave enfatizar los conocimientos básicos y la capacitación docente.

...

El panorama es preocupante: se abren frente a nosotros alrededor de 50 años de sequías (menos lluvias y más períodos con temperaturas altas). Es lo que pronostican los meteorólogos y, a la luz de lo que ocurrió en Corrientes (donde la seca se combinó con la acción humana para destruir el 10% de esa provincia), es claro que el agua se volverá en el corto plazo un recurso no sólo vital, sino estratégico. En su discurso del martes, el gobernador interino Osvaldo Jaldo le dedicó algunos párrafos: se refirió al monitoreo de ríos y embalses, y también a obras de infraestructura para mejorar su manejo. Pero el problema es bastante más complejo.

De La Aguadita hacia el sur, el río Salí y su entorno se vuelven el depósito de todo aquello que la sociedad descarta: basura, elementos contaminantes de origen industrial y, más triste aún, de personas y familias que quedaron al margen del sistema. Como una alegoría del desinterés, la ciudad se empeña en crecer hacia el oeste y le da la espalda al río y a todo lo que ocurre a su alrededor (marginalidad, narcotráfico, hambre, contaminación, actividades ilegales y un larguísimo etcétera). Sin embargo, en este lugar casi olvidado no hay más que oportunidades, según afirman en el Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales de la UNT. Recuperar y darle valor al río y a su entorno no sólo mejorará la vida de los miles de tucumanos que habitan sus márgenes, sino que, además, le brindará una nueva perspectiva a la ciudad para las próximas décadas.

En este contexto de sequías, es necesario también regular el agua que baja de los cerros no sólo para evitar las inundaciones estivales, sino para retener y aprovechar el líquido y darle múltiples usos (riego, consumo, generación de energía). A pesar de que lleva 50 años dando vueltas por los escritorios públicos, el reciente interés de una empresa china por el proyecto del dique Potrero del Clavillo parece haberle dado un nuevo impulso. Pero atención: en este tema, como en tanto otros, la experiencia aconseja que es mejor ver y luego creer.

...

Que a una persona le usurpen una propiedad (sea un campo, un terreno, una casa) es quizás una de las peores noticias que puede recibir. Además es una alarma: indica que hay engranajes institucionales que no están funcionando bien. Lamentablemente, en Tucumán, las usurpaciones empezaron a ser noticia cada vez más frecuente. Pero quedaron fuera de los discursos políticos. Se trata de un problema que ocurre en toda la provincia y que tomó impulso durante la pandemia. En el caso de las tierras fiscales, la mayor parte de los hechos se concentra en las zonas turísticas. Quienes también lo padecen son los productores agropecuarios. Hay que prestar mucha atención a Tafí del Valle, donde tierras del Estado y propiedades privadas han sido blanco de ataques (muchos de ellos, violentos). En algunos de estos casos, los tiempos de la Justicia avanzan demasiado lento.

...

En su discurso frente a la Legislatura, Jaldo sí le dedicó varios minutos a la seguridad y, puntualmente, al narcotráfico. Señaló a la Corte Suprema de Justicia y dijo que debe expedirse sobre la ley de Narcomenudeo. El gobernador interino parece apoyar sus esperanzas y parte de sus proyectos políticos en esta norma. Pero, tal como consignó en este mismo espacio el periodista Gustavo Rodríguez, lo peor del mundo narco ya está instalado en Tucumán. Sicarios, bandas integradas por miembros de las fuerzas de seguridad, corrupción, encubrimiento, vínculos con la política y crímenes atroces confirman que los delincuentes supieron aprovechar las ventajas que les dio la inacción del Estado ¿Una ley alcanzará para remontar este panorama?

...

Esta enumeración acotadísima de temas que quedaron afuera o que entraron de refilón en los discursos del martes puede encontrar su corolario en la condena a medias que hizo el Gobierno de la invasión rusa a Ucrania. De hecho, nadie salió a cuestionar directamente a Vladimir Putin, a quien Alberto Fernández le abrió las puertas del país días antes del inicio de la guerra. Estos hechos nos llevan a reflexionar sobre un tema central: la cercanía del kirchnerismo con democracias de baja calidad institucional, como China, Rusia, Venezuela y Nicaragua.

Es imposible acotar la realidad al relato, por más que los políticos se empeñen en hacerlo una y otra vez. De hecho, intentar minimizar o desviar las responsabilidades de una guerra es casi tan grave como justificarla.