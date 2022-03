Darío Barassi se sumó a los famosos que critican a Flavio Azzaro: "No debería estar en los medios"

Darío Barassi alzó la voz contra el análisis que realizó Flavio Azzaro sobre la violación en grupo en el barrio de Palermo. Al igual que Santi Maratea, el conductor de 100 Argentinos Dicen cuestionó la continuidad del periodista en los medios de comunicación.

"Hay gente que no debería estar en los medios", dijo Barassi, en sintonía con el común de los mensajes que pudieron leerse desde que Azzaro lanzó su análisis sobre el posible alegato de los seis violadores de la joven de 20 años. Y continuó: "De verdad. Por ahí yo soy uno de ellos para algunos, porque le puedo caer para el orto y es válido. Pero yo hablo de objetividad, de personas cuyas opiniones o especulaciones nefastas no pueden ser difundidas. Criterio", afirmó Darío indignado.

Qué dijo Azzaro

En Crónica TV, el periodista Flavio Azzaro opinó sobre el hecho y generó un fuerte revuelo sobre el tema porque muchos consideraron que fue una defensa.

"Me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo ese tema", expresó su compañero, Gustavo Chapur.

Enseguida, Flavio Azzaro lo cruzó y exclamó: "Pero si vos quisiste drogarte...". "Eso no habilita que te viole un grupo de bestias", retrucó Chapur.

"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó Azzaro.

Después de escuchar a su colega, Chapur le explicó que estaba equivocado en su punto de vista. "No estaba en capacidad de dar su consentimiento", sentenció.