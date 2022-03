Video: el polémico comentario de Flavio Azzaro sobre el abuso en Palermo

El periodista, Flavio Azzaro, dio su opinión sobre los seis hombres acusador de que abusar sexualmente de una joven en Palermo Soho y generó una fuerte polémica en redes sociales.

"Muchas veces personas se arrepienten de haber accedido a algo que quisieron acceder en un primer momento y cuando toma conocimiento público dicen 'yo no quería participar de esto'. Hay hombres y mujeres que se comen garrones también", lanzó Azzaro.

"Me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo ese tema", le respondió su compañero, Gustavo Chapur. Enseguida, Flavio Azzaro lo cruzó y exclamó: "Pero si vos quisiste drogarte...". Eso no habilita que te viole un grupo de bestias", retrucó Chapur.



"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó Azzaro.



Después de escuchar a su colega, Chapur le explicó que estaba equivocado en su punto de vista. "No estaba en capacidad de dar su consentimiento", sentenció.

Tras la controversia que generaron sus dichos, Azzaro publicó un mensaje en su cuenta de Twitter. "Me cansaron. Los voy a denunciar a todos los que publiquen eso que está editado y que solo busca perjudicarme. Me cansé. Antes de defender a un violador prefiero que me maten. No tienen escrúpulos. Editan lo que dije que podía alegar la defensa como si fuera un pensamiento mío!", sostuvo.