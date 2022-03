Santi Maratea criticó a Flavio Azzaro por "apoyar a seis violadores"

Un grupo de jóvenes violó a una mujer en el interior de un auto, que estaba estacionado en la calle Serrano al 1300, en el barrio porteño de Palermo.

En Crónica TV, el periodista Flavio Azzaro opinó sobre el hecho y generó un fuerte revuelo sobre el tema porque muchos consideraron que fue una defensa.

"Me parece irrelevante si la chica consumió o no. Es violación y punto. No hay que ni debatirlo ese tema", expresó su compañero, Gustavo Chapur.

Enseguida, Flavio Azzaro lo cruzó y exclamó: "Pero si vos quisiste drogarte...". "Eso no habilita que te viole un grupo de bestias", retrucó Chapur.

"Lo que te estoy preguntando es... no en este caso, pero le puede pasar a alguien, que una persona en un momento quiere algo y después se arrepienta de ese algo, durante o después. En ese caso, ¿cómo se evalúa? Supongamos que esa chica quiso tener sexo con alguno de ellos...", manifestó Azzaro.

Después de escuchar a su colega, Chapur le explicó que estaba equivocado en su punto de vista. "No estaba en capacidad de dar su consentimiento", sentenció.

A través de su cuenta de Twitter, Santi Maratea invitó a sus seguidores a que opinen sobre la opinión de Flavio Azzaro.

"Che voy a hacer una pregunta e intenten no verla como un bardo sino como una pregunta seria que necesita una respuesta… ¿xq Azzaro sigue trabajando en medios de comunicación?", escribió el influencer.

Y un seguidor, comentó: "Me parece un pensamiento autoritario, cancelar a alguien por su forma de pensar. Cada uno debería escuchar lo que le guste. Es como decir “estoy en contra de la violencia, y al que piense lo contrario lo mato” la ideas se discuten con ideas, y las más nobles prevalecen".

Santi compartió el comentario de esta persona y la respondió de manera directa: "Apoyar a 6 violadores no me parece una “idea”".