Guerra Rusia-Ucrania: una atmósfera de suspenso en el deporte

Los futbolistas argentinos están en alerta

Cuatro son los futbolistas argentinos que militaban en las filas de los equipos ucranianos: Claudio Spinelli (Oleksandria), Fabricio Alvarenga (Rukh Lviv), Francisco Di Franco (SK Dnipro-1) y Gerónimo Poblete (Metalist Kharkiv). Vale destacar, que este último no se encuentra en el país ya que estaba haciendo la pretemporada en Turquía.

Di Franco se encuentra viviendo en Dnipro, lugar que fue bombardeado durante la madrugada de ayer. “A los cinco minutos nos llamó el staff del equipo para ir directamente a la base del club. Ahí hubo más explosiones, nos resguardamos en un búnker del club”, declaró.

Por otro lado, el padre de Spinelli comentó cómo está viviendo estas horas. “Estamos buscando la salida de Claudio hacia Polonia. Desde las 2 de la mañana que no duermo. Allá ya es de noche y tenemos miedo de lo que pueda llegar a suceder”, sentenció.

Klitschko: “Putin quiere restaurar un imperio caído”

La leyenda de los pesos pesados. Wladimir Klitschko se inscribió para defender el territorio de su país tras los ataques rusos a distintas ciudades ucranianas. Al hacerlo, declaró cuáles fueron sus motivaciones. “Es el amor por mi ciudad, por mi hogar, por mi familia, por mis vecinos, por mi hija, lo que me ha traído hoy hastta aquí”, dijo.

Siguiendo su argumento, el boxeador hermano del alcalde de Kiev, fue punzante contra el accionar del Kremlin. “Putin quiere poner en tela de juicio el equilibrio geopolítico en toda Europa. Él sueña con ser el defensor de los pueblos eslavos, vivan donde vivan, y quiere restaurar un imperio caído; cuya desaparición nunca aceptó. Mira a nuestro continente con gafas distorsionadas; las gafas de un pasado glorioso fantaseado. El modo de vida europeo está amenazado, la libertad de los pueblos para tomar sus propias decisiones está amenazada”, finalizó.

La FIFA condenó el accionar bélico de Rusia

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, no tardó en condenar el accionar violento del gobierno de Vladimir Putin. “Estamos muy preocupados por la situación. La FIFA espera un rápido cese de la hostilidad. El fútbol deja de ser una prioridad, pero tenemos la obligación de tratar las consecuencias de lo que pueda pasar con respecto al fútbol, como son los partidos clasificatorios del Mundial”, dijo.

REPUDIO. Infantino castigó el accionar del gobierno ruso.

Sobre el repechaje, señaló: “tenemos el deber de analizar este asunto con cautela. El primer partido tendrá lugar de aquí a un mes y esperamos que toda esta situación se resuelva bastante antes del partid; lo antes posible. Tomaremos decisiones cuando sea oportuno”, argumentó.

Por lo pronto, las federaciones de Polonia, República Checa y Suecia emitieron un comunicado en el que rechazaron la posibilidad de jugar el repechaje en Rusia y pidieron por una alternativa más segura.

La final de la Champions podría cambiar de sede

La final de la UEFA Champions está pautada para el 28 de mayo y la sede designada es el estadio Krestovski, de San Petersburgo. Debido al actual conflicto bélico, la organización analiza el cambio de sede para el duelo decisivo. Boris Johnson, primer ministro británico, dio su opinión sobre esta situación. “No hay posibilidad de jugar un torneo de fútbol en una Rusia que invade países soberanos”, dijo. Esto hizo que Wembley sea vista como la posible sede sustituta. Siguiendo esta línea, su Ministra de Deportes, Nadine Dorries, aseguró: “No permitiremos que Putin pueda explotar estos eventos internacionales para legitimar su invasión ilegal”. A pesar de los dichos de los mandatarios ingleses, la UEFA evalúa esta posibilidad, sin concretar ninguna decisión. “Estamos monitoreando de forma constante y cercana la situación. Por el momento no hay una decisión tomada”, explicaron.

SE CAE LA SEDE. Debido a la guerra, la UEFA planea cambiar el escenario de la final de Champions. San Petersburgo perdería su lugar.

Fórmula 1: dudas sobre el Gran Premio de Rusia

La Fórmula 1 no ha permanecido indiferente al conflicto. En la rueda de prensa de los entrenamientos en Barcelona, el tetracampeón Sebastián Vettel anticipó que no correrá el Gran Premio de Rusia, previsto para el 25 de septiembre. “Me desperté conmocionado. Es horrible lo que está pasando. Creo que no hay que ir al GP de Rusia, no es correcto correr en un país en guerra. Yo no iré. Mi decisión ya está tomada”, aseguró el alemán.

NEGATIVA. Vettel y Verstappen no quieren participar del Gran Premio de Rusia.

El actual campeón, el neerlandés Max Verstappen, se pronunció en la misma línea, diciendo que no le parece correcto que haya acción en el circuito de Sochi dada la situación. Fernando Alonso, que en esta temporada regresará a la categoría, dejó la decisión en manos de la organización, aunque aclaró: “los pilotos tenemos una opinión que estoy seguro que es la misma que la de todo el mundo”.

Ecos del conflicto

Minuto de silencio en el básquet

Antes del partido entre Ucrania y España, por las Eliminatorias para el Mundial de Básquet 2023, se realizó un minuto de silencio como una manera de “hacerse escuchar” ante el conflicto. Los jugadores ucranianos lo vivieron con lágrimas en los ojos. Por otro lado, la Euroliga suspendió todos los partidos en los que estaban involucrados los tres equipos rusos: Zenit, Unics Kazán y CSKA.

Rupturas comerciales

Siguiendo el ejemplo de Schalke 04 que rescindió el contrato con Gazprom (empresa rusa que era su principal sponsor), Manchester United tendría pensado anular su vínculo de patrocinio con la aerolínea rusa Aeroflot.

El fútbol ucraniano, suspendido

La Liga Premier de Ucrania anunció la suspensión del torneo por tiempo indeterminado debido a la imposición de la ley marcial y el estado de alerta. Tras 18 jornadas disputadas, Shakhtar Donetsk, líder, aventajaba en dos puntos al Dinamo de Kiev, vigente campeón.

El ruso Abramovich, en problemas

Gran Bretaña le habría prohibido a Roman Abramovich, propietario del club Chelsea (campeón de Europa y del mundo), seguir viviendo en su territorio por considerarle uno de los sustentadores del régimen de Vladimir Putin.

Por ahora, se juega

La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) confirmó la disputa, por el momento, del Mundial masculino que se celebrará en Rusia a partir del 26 de agosto y hasta el 11 de septiembre próximos. Igualmente, todo puede cambiar con el correr de los días y el avance del conflicto.