Por la guerra en Ucrania: panaderos advierten que los molinos suspendieron la venta de harina

El primer coletazo concreto de la guerra en Ucrania en la economía doméstica argentina ya es palpable. Industriales panaderos del país confirmaron que ayer se suspendió la venta de harina ante la incertidumbre por el precio internacional del trigo.

Ocurre que el aumento en el precio de los commodities, como la soja, el trigo y el maíz, se disparo este jueves a partir del conflicto entre Rusia y Ucrania, los principales productores y exportadores de trigo. Los analistas advierten que la guerra afectará la provisión de este alimento.

Pablo Albertus, titular del Centro de Industriales Panaderos de Tucumán, confirmó que el impacto del conflicto bélico ya se siente. "Es preocupante", graficó. Y le puso fecha: "afectaría en el corto plazo (a Tucumán), probablemente desde el miércoles en adelante, si siguen suspendidas las ventas", precisó el empresario a LA GACETA.

Ayer se suspendió la venta de bolsas de harina en algunos molinos, ya que la incertidumbre por el precio internacional del trigo hizo que algunos productores especularan con una mayor suba en el futuro. Según Albertus, en el sector ya se habla de un aumento de $ 250 para la bolsa de 25 kilos. "No hay precio y no quieren vender hasta ver qué pasa con el valor del trigo", confirmó. Y añadió un detalle no menor: el trigo aumentó 17 dólares en Chicago en un sólo día de conflicto bélico.