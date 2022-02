Dimes y diretes: San Martín, el aforo y el cruce entre un intendente y un senador

Una publicación que realizó en Twitter el senador Pablo Yedlin respecto al aforo limitado que hubo en el estadio de San Martín provocó la reacción del intendente bandeño Darío Monteros. “Que la pasión no sea motivo de ser irresponsable”, escribió. Ocurre que el parlamentario compartió una foto de los hinchas agrupados en la platea en el partido contra Morón y el siguiente texto: “cuando te ponen un aforo de 300 personas para un estadio de 30.000 y los 300 (espartanos se sientan todos juntos para alentar”. “Vamos San Martín, la próxima la llenamos”, acotó Yedlin. Monteros, cercano al gobernador interino Osvaldo Jaldo, salió al cruce de lo que publicó el senador. “Con la vacunación y con el pase sanitario salvamos muchas vidas en Tucumán y en Argentina. Que la pasión no sea un motivo para ser irresponsables. El personal médico hace dos años que batalla sin parar y los Institucionales tenemos que apoyarlos, no al revés”, expuso el intendente. Hasta la tarde no hubo respuesta. Jaldo se comprometió ante las autoridades de Atlético y de San Martín a levantar las restricciones en el aforo a partir del 1 de marzo.

Convocan a normalizar la UCR

El Movimiento Radical Línea Morada, que lideran Esteban Ávila y Jorge Chehin, instaron a los correligionarios y a los afiliados a bregar por la normalización de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán. “Sin partido no hay candidatos legítimos: son huérfanos políticos que están flotando en la nada sin proyectos, sin apoyo político ni sustentación”, expresaron en un comunicado. Los firmantes propusieron debatir una solución a la pobreza extrema, el desarrollo de la provincia, en salud, en educación y en obras públicas, entre otras iniciativas. “De nada vale hablar de candidaturas. Hablamos de proyectos para la provincia y para la región. Las candidaturas serán el resultado normal del debate en la Convención, sin la intervención de extraños a nuestro territorio y nuestro partido. Proyectamos proponer la reforma constitucional para salir del estancamiento del fraude y la corrupción. ¡Correligionarios, no perdamos la oportunidad histórica de retomar los principios éticos políticos de la UCR! Los Frentes electorales se realizan con partidos, no con personas”, concluyeron.

Proponen a Salazar como presidente de la UCR

Una rama de radicales encabezados por el legislador Raúl Albarracín emitieron un comunicado para instar a que se normalice el funcionamiento del partido en la provincia y propuso como presidente al intendente de Bella Vista, Sebastián Salazar (foto). “Solicitamos a la Intervención partidaria la inmediata convocatoria a elecciones internas democráticas y transparentes con participación de todas las agrupaciones que le dan vida al radicalismo tucumano. Sin una UCR normalizada no hay posibilidad alguna de consolidar Juntos por el Cambio en Tucumán. Estamos ante otra posibilidad histórica de ser gobierno en Tucumán, ese fue el mensaje y el mandato de nuestros votantes en 2021; no debemos claudicar en ese objetivo”, dijeron. En ese sentido, consideraron que se debe “modernizar la UCR en Tucumán” y empezar a producir una convocatoria intergeneracional. “Un partido moderno que genere ideas y programas sustentables y realizables para superar el atraso y la postergación de varias décadas de malos gobiernos”, dijeron. Para ello, propusieron a Salazar como presidente de la UCR en la provincia ya que “viene demostrando en su gestión al frente de su municipio que tiene aptitud, actitud, capacidad y valentía para lo que viene”, manifestaron. “Salazar demostró su condición de joven líder radical incorporando a todo el radicalismo de su departamento en la tarea de ser protagonista de ese cambio. Sin exclusiones ni sectarismo. Todos los hombres y mujeres del partido encontraron su lugar de participación con su conducción y probidad”, expresaron. Además de Albarracín, firmaron Manuel Valeros; Luis González; Sebastián Luna; Adolfo Díaz Chavero; Fernando Valdez; Raúl Cervantes; Bárbara Steimberg; Lia Lopez; y Flavia Moyentale.

“No legitimen la estafa de Macri y el FMI”.

El movimiento Libres del Sur, que en Tucumán está encabezado por el legislador Federico Masso, publicó una carta abierta en rechazo del entendimiento entre la Argentina y el Fondo Monetario que será debatido próximamente en Disputados y en el Senado. “No legitimen en el Congreso la estafa de Macri y el FMI”, se titula el texto dirigido a los parlamentarios. En la misiva se repasa que en 2018 el FMI prestó U$S45.000 millones a la gestión de Macri y que esos dineros se usaron para fugar capitales, como el propio Fondo dijo recientemente en un informe. //A su vez, se marcó que el Banco Central inició investigaciones y confirmó que hubo fraude, pero no concurrió a los tribunales internacionales para requerir una pesquisa. “Lo que hizo fue continuar abonando intereses y capital de la misma. Lo que ha significado una forma concreta de ir dándole legalidad a la estafa macrista”, dijeron. Agregaron que aprobar el acuerdo será borrar una deuda ilícita con una deuda “legal” a pagar hasta 2034. “Producto de dicho acuerdo tendremos un nuevo ajuste económico que recaerá sobre los que menos tienen, como siempre; en un país plagado de pobreza, desocupación e informalidad laboral (...). No acepten legitimar una estafa a la nación. No acepten que la mayoría de los argentinos y argentinas paguen con sudor y lágrimas un dinero que se llevaron bancos, grandes empresas y ricos. Defiendan la patria”, dijeron Masso; Yanina Muñoz; Lucas Gómez; Elisa Zárate; y Ernesto Gómez Rossi.

Reunión del Parlanoa

La mesa ejecutiva del Parlanoa se reunirá hoy en Tucumán, a partir de las 10, en el octavo piso de la Legislatura. En el encuentro se fijará una postura respecto a las negociaciones con el FMI; se expresarán sobre el encuentro de gobernadores del Norte Grande; y se fijará fecha para la próxima sesión del Parlamento. Las fuentes consultadas indicaron que el gobernador interino Osvaldo Jaldo, presidente actual del Parlanoa, participará del evento para hacer el traspaso del mando entre los vicegobernadores de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Tucumán. Será la primera participación de Sergio Mansilla como responsable del Legislativo.