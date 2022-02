San Martín, en busca de un gol que de tranquilidad

A dos días de un duelo más que trascendental, en el que San Martín visitará el sábado a Deportivo Madryn, en los pasillos de La Ciudadela todavía se lamentan por haber regalado dos puntos vitales en la fecha pasada ante Deportivo Morón. Pese a que esto recién arranca, la vara en el plantel quedó demasiado alta.

“Nos vamos con mucha bronca, dejamos pasar dos puntos importantes. También tenemos que tener una cuota de suerte”, aseguró el delantero Milton Céliz.

Y esa fortuna será la que necesite San Martín, en su llegada a Chubut. Debido a que en su último partido, intentó por todos los frentes, romper el cero, pero no lo consiguió. ¿Será por la falta de ese 9 que esperó hasta el final?

El ex Chacarita Lucas Cano, actual 9 titular para el técnico Pablo De Muner, cumplió en la primera fecha su función, pero ante el “Gallito” le costó un poco encontrarse con el arco. Si bien Iván Maggi, Juan Miritello y Mauro Verón son opciones, el extremo Milton Céliz se postula.

“No soy un 9, pero si tengo que jugar lo hago. En el segundo tiempo contra Morón terminé jugando ahí y lo hice de la mejor manera”, advirtió Céliz, que hará lo posible para sumarse a la causa.

TITULAR. Al no convertir con Morón, Cano buscará otra oportunidad ante Madryn. PRENSA MORON

A diferencia del duelo con el “Gasolero”, esta vez a San Martín le faltaron espacios libres en el área para abrir el marcador.

Con Deportivo Madryn, como local, el “Santo” quizás pueda recuperar esa cadencia de fuego que se vió en la primera fecha. El “Aurinegro” buscará ser protagonista, desde el inicio y, por ende, no se replegará tanto en el fondo.

“Nosotros vamos a corregir los errores, pero estamos muy bien. El equipo mostró la rebeldía y el carácter que tuvimos con Temperley”, dijo Céliz. “Vamos por buen camino”, añadió sobre lo que viene mostrando el equipo.

Tal es la urgencia por conseguir resultados, que San Martín en los primeros minutos de los dos partidos que disputó puso mucha gente de mitad de cancha hacia delante para mantener la intensidad.

“El técnico me pide que lo ayude a Lucas (Cano) y que me tire más adelante. Qué reciba desde la banda”, explicó el ex Tigre.

Sin negociar la idea de juego, San Martín seguirá en la búsqueda de un claro funcionamiento para traerse a Tucumán los tres puntos.

Todavía falta demasiado, recién van 36 fechas, pero llegar al gol es fundamental para trabajar con más tranquilidad y encarar de la mejor manera, un torneo que ya demostró no será sencillo.