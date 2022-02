La niñera de los hijos de Fort rompió el silencio: “Están todos equivocados”

Finalmente ayer fue el entierro de Gustavo Martínez, ex pareja de Ricardo Fort y quien había quedado a cargo de sus hijos Felipe y Marta. El deceso del ex novio dejó un tendal de problemas y discusiones que quizás hasta ahora no habían salido a la luz. Muchísimas personas hablaron, pero hasta ayer, justamente en el sepelio, una de ellas no lo había hecho: Marisa, niñera de los hijos de Ricardo desde su nacimiento.

Se trata de un testimonio clave (que consiguió el programa de América “Secretos Verdaderos”) ya que es alguien del círculo íntimo y que brindó detalles importantes. “Yo voy a estar bien por los chicos. La verdad que es muy duro para todos, fue una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés cuál es? El castigo a los chicos”, aseguró y luego de unos segundos de silencio, la mujer expresó: “Están todos equivocados”.

Por casi 20 años, Marisa ha cumplido un rol muy parecido al de una madre con los chicos y fue de gran ayuda para Ricardo y después para Gustavo. Según el diario Clarín, Felipe y Martita estaban bajo la tutela de Martínez hasta cumplir la mayoría de edad, plazo que justamente se cumplía la semana que viene. Ayer se los vio acompañados además de su niñera y su abogado César Carozza, de su tío Eduardo Fort.

“Estamos conteniendo a los chicos, es un momento muy difícil, así que les pido por favor que entiendan”, dijo el abogado y el responsable legal de los mellizos.