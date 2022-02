Qué muestran las imágenes satelitales sobre los movimientos del ejército ruso

Las últimas imágenes satelitales proporcionadas por la empresa estadounidense de tecnología espacial Maxar muestran que la actividad militar rusa a gran escala persiste cerca de las fronteras de Ucrania, pese a las recientes afirmaciones del gobierno ruso de desescalada y retirada.

Tomadas a mediados de febrero, las fotografías demuestran que Ucrania se encuentra rodeada por tres lados, en sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Desde arriba, se observan equipos de artillería y concentraciones de tropas. De particular preocupación es la presencia de un nuevo hospital de campaña, a cierta distancia en el noroeste de Bielorrusia, consigna la BBC, medio que difundió esas capturas satelitales.

"Si bien esto podría ser un elemento legítimo de cualquier ejercicio a gran escala, también podría ser una indicación de las bajas de batalla esperadas de un conflicto inminente", consigna el medio, que cita a los analistas de McKenzie Intelligence Services, con sede en Londres.

Otra imagen corresponde a la artillería autopropulsada, o cañones de gran calibre montados en el chasis de un tanque, dispuestos en Brestsky, que está a unos 50 kilómetros de la frontera. No obstante, no hay nada en estas imágenes que demuestre definitivamente que Rusia está a punto de invadir Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin continúa insistiendo en que esa no es su intención y que cualquier sugerencia de este tipo es parte de la propaganda occidental.

Desde la vereda contraria, los oficiales en jefe de Defensa de la Organización del Tratado del Atlántico Norte creen que Rusia ahora tiene suficientes fuerzas alrededor de Ucrania para ejecutar una invasión. En definitiva, las tensiones entre Rusia y Ucrania han encendido las alarmas en numerosas cancillerías alrededor del mundo, que hablan abiertamente de la posibilidad de una guerra entre esos dos países. Los temores se han visto avivados en los últimos días por la acumulación de más de 100.000 soldados rusos junto a la frontera con Ucrania.