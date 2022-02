Atlético: una mochila muy pesada

Por más que lo intente, Atlético continúa inmerso en un laberinto del cual no puede salir desde hace varios meses. Por más que cambie de jugadores, de técnicos y de rivales, el problema sigue ahí; y lo más preocupante es que cada partido parece hundirse más en la desorientación.

Lleva 11 partidos sin ganar y parece acostumbrado a ello. Apenas mostró algo de rebeldía ante River en el cierre del semestre pasado y emparejó nivel ante dos equipos un tanto limitados como Sarmiento y Platense, en el comienzo de la actual Copa de la Liga Profesional.

El gol de Augusto Lotti en un partido que tuvo a Atlético como protagonista -aunque nunca pudo hacerse dueño del marcador- debería ser un punto de inflexión al cual todo el mundo “decano” debería aferrarse. La idea de juego que propone Juan Manuel Azconzábal necesita tiempo para que dé sus frutos, pero es imperioso que el equipo gane para liberar la presión; y de esta manera resulte más sencillo plasmar en el partido oficial lo que se hace durante la semana. “Ustedes ven el producto final, evalúan y sacan conclusiones de lo que pasa en los 90 minutos”, dijo “Vasco” en conferencia de prensa a los periodistas que cuestionaron algunos detalles del equipo. La respuesta de Azconzábal puede sonar lógica –de hecho lo es-, pero no adecuada. Porque si los entrenamientos son casi blindados para la prensa, difícilmente un periodista pueda generar una opinión sobre lo que sucede en cada práctica y pueda acentuar o atenuar una opinión propia del partido.

Más allá de las creencias de algunas personas que con el cambio del almanaque cambia la suerte y los estados de ánimos, en Atlético todavía hay heridas abiertas desde la temporada anterior que hacen mella más allá de las nuevas caras que muestre el presente. “Me preocupa el momento, no sólo de este torneo sino de lo que venimos arrastrando. Queremos ganar; hace mucho que no lo hacemos y necesitamos hacerlo”, dice, casi en tono de súplica, Marcelo Ortiz.

El defensor fue titular en 10 de los 11 partidos sin triunfos del equipo y, más allá que no fue el único responsable, vivió en carne propia el derrotero de un equipo a la deriva. “Si logramos ganar creo que va ayudarnos a que aparezca el funcionamiento. Además nos sacaremos de encima esa mochila que tenemos”, amplió el central.

Cuando el correntino llegó a Tucumán, lo hizo con las credenciales necesarias para ser uno de los centrales. Por una cuestión de urgencias, Ricardo Zielinski lo utilizó como lateral por derecha y el ex Boca Unidos rindió. Es más, su primer semestre en Atlético fue muy bueno, pero luego se contagió del resto y se volvió cada vez más frágil. Tal es así, que perdió su lugar como lateral y empezó a jugar en la zaga central. “Es una posición que conozco, el técnico me dijo que me quería ahí y siento que en ese puesto puedo ser un poco más útil. Mientras tenga la posibilidad trataré de rendir al máximo para mantenerme en el equipo”, confió el ex jugador de Rosario Central y el Boca correntino.

En relación al partido ante Platense, Ortiz reconoció que los errores propios atentaron contra las aspiraciones que tenía el equipo. “La verdad que no pretendíamos el empate. Otra vez tuvimos situaciones desafortunadas en el primer tiempo que pagamos caro. Últimamente se nos viene haciendo muy cotidiano, pero pudimos luchar, mostrar actitud y lo pudimos empatar”, agregó.

Pensando en Unión, el defensor fue más allá y blanqueó como vivirán los partidos durante todo este año que recién está comenzando. “Todos los partidos que nos quedan para nosotros son finales. No podemos regalar nada, mucho menos de local. Ahora tenemos que ir a buscar en Santa Fe lo que perdimos con Platense. Debemos tratar de sostener el cero en nuestro arco y a partir de ahí empezar a buscar el partido”, finalizó el zaguero que el jueves acompañó a Bruno Bianchi en la zaga.

Juega la Reserva

El equipo de Martín Anastacio enfrenta a Unión desde las 9. El 11 sería: Ibáñez; Brandán, Morales, Sánchez y Valor; Isa Luna, Albornoz, Naranjo y Ávila; Maestro Puch y Romero. El partido será transmitido por el canal de YouTube de Unión.

Con dos altas

Atlético volverá a entrenarse hoy pensando en el duelo del martes ante Unión. Para ese partido, “Vasco” contaría con Gastón Gil Romero y Nicolás Thaller, recuperados de sus lesiones. Además, van a evaluar a Cristian Menéndez.