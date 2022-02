En caída libre: de los últimos 84 puntos en juego, Atlético Tucumán apenas obtuvo 23

Cambió técnicos, renovó plantel, jugó con público y con el estadio vacío y, no obstante, la caída no se detiene. La realidad deportiva que exhibe Atlético Tucumán en Primera División desde el segundo semestre del año pasado es penosa y los números no dejan lugar a dudas: de 84 puntos posibles, el "decano" sumó apenas 23.

La debacle futbolística del conjunto que transita su séptima temporada en la máxima categoría se acentuó a mitad de 2021, cuando dio inicio el campeonato de 25 fechas que ganó River Plate y en el que terminó penúltimo.

Desde entonces, el tobogán para Atlético no se detuvo. En total, disputó 28 partidos (25 del torneo pasado) y perdió 15, empató ocho y apenas pudo ganar cinco. La última victoria se remonta a octubre, cuando bajo el interinato de Martín Anastacio logró una agónica victoria por 4 a 3 en el Monumental José Fierro ante Argentinos Juniors. A partir de allí, el pozo parece no encontrar fondo y ya son 12 los encuentros sin victorias.

Es tan notoria la crisis del conjunto tucumano que el resultado de los partidos refleja claramente su actualidad. En esos 28 duelos, recibió 50 goles y apenas pudo marcar 24.

La expectativa puesta por el regreso del "Vasco" Juan Manuel Azconzábal a la dirección técnica, por el momento, no se tradujo en un repunte del "decano", que anoche volvió a mostrar una pálida imagen en Santa Fe. El martes, ante Patronato, tendrá una revancha ya con público en las tribunas. Ayer, tras la derrota ante Unión, el DT resumió cuál es el objetivo prioritario para un equipo que no levanta cabeza: sumar tres puntos, después de casi cuatro meses.

El decano, desde julio en adelante

- 28 partidos jugados

- 15 perdidos

- 8 empatados

- 5 ganados

- 50 goles en contra

- 24 goles a favor

- 84 puntos en juego

- 23 puntos obtenidos