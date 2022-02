Atlético buscó hasta que encontró

Sin ideas, con pelotazos largos, con una decena de centros mal ejecutados que fueron devueltos por una defensa que se atrincheró en área. Así fue como Atlético buscó el arco de Platense en el segundo tiempo. El partido fue verdaderamente flojo desde lo estético en el complemento, pero emocionante porque el medio campo fue de transición rápida y Platense insinuó mucho peligro en los contragolpes. Fue 2-2, pero lo cierto es que podría haber ganado cualquiera.

Eso sí, el visitante nunca mereció estar arriba en el marcador. Su juego fue tan mezquino como efectivo. Dio la sensación de que Claudio Spontón hizo los deberes y estudió muy bien al “Decano”. Cortó los circuitos de juego del local y no se desesperó. Así como contra Sarmiento, Atlético pecó de ingenuo y dos veces. Lo que esperaba el “Calamar”. Primero fue Joaquín Pereyra, intentando un pase filtrado que se quedó cortó y luego se dejó ganar la espalda por Iván Gómez en el 1-0 de la visita. El propio Gómez aprovechó otra desatención del local, pero en el segundo gol fue Gabriel Risso Patrón el que perdió la pelota donde no debía hacerlo. Y a sacar del medio.

La respuesta de Juan Manuel Azconzábal fue lapidaria para ellos. Ninguno salió a jugar el segundo tiempo. La presentación de José Doldán Aquino fue buena en el lateral izquierdo. El paraguayo se mostró firme en la marca y criterioso cuando atacó. Nicolás Laméndola, que ingresó por Pereyra intentó mucho pero concretó poco.

Platense se aferró con uñas y dientes al 2-1, se paró bien en el fondo y con tanto pelotazo, lentamente, Hernán Lamberti y Gastón Suso se convirtieron en figuras. Pero tanto lo buscó Atlético que lo consiguió. Así como en su momento Rodrigo Aliendro, Leandro González o Cristian Menéndez se vistieron de héroes para convertir goles agónicos, esta vez fue Augusto Lotti quien se probó el traje y vio le quedaba al cuerpo: castigó a Jorge De Olivera y salió a gritarlo como loco. Como lo hizo “Vasco” y como lo hicieron todos los hinchas. Atlético no jugó bien, pero por intenciones fue mejor que su rival y claramente no merecía perder.

Claro que con ganas no alcanzará. Atlético lo intenta, eso no podemos negarlo. Pero así como no fue suficiente con Sarmiento, tampoco alcanzó con Platense. Para colmo, sigue siendo frágil en defensa y cada vez que lo atacan hay peligro de gol. Anoche Tomás Marchiori no participó del partido, le llegaron dos veces y ambas terminaron adentro y eso que no tuvo responsabilidad en los goles. Hubo una mejora respecto al partido anterior, pero Unión aparece a la vuelta de la esquina y “Vasco” tendrá que trabajar a contrarreloj.

Era importante ganar, pero a fin de cuentas, el punto no viene mal, al menos en lo estadístico. Pasó una nueva fecha y mantiene el puesto 20 en la tabla de los promedios con el mismo coeficiente que Central Córdoba. Esto será así hasta el final, o hasta que los goles agónicos vuelvan a ser para ganar.

Paga muy caro cada error

Atlético sigue sin encontrarles la vuelta a los problemas defensivos. Platense atacó muy poco y le convirtió dos goles. “Vasco” todavía tiene mucho trabajo por hacer, sobre todo en la defensa.

Nunca tiró la toalla

Si hay algo que tienen los equipos de Azconzábal es que siempre, aún con limitaciones, van al frente. Anoche, sobre el final, Atlético logró un empate que puede ser el puntapié inicial de la recuperación que necesita imperiosamente.

El “Pulguita” está encendido

Haber recuperado a Luis Miguel Rodríguez es el negocio del año para Colón. Al igual que en el empate contra Boca, la figura del simoqueño fue clave para que el “Sabalero” se anote su primer triunfo del año, 3-1 sobre Godoy Cruz. El “Pulguita” forzó el segundo tanto con un tiro envenenado de córner que el arquero Espínola González terminó metiendo en su propio arco, y liquidó el pleito con un gol de penal. Por su parte, Gimnasia derrotó a San Lorenzo 1-0, mientras que Racing igualó 2-2 con Defensa y Justicia. El mismo resultado se dio entre Sarmiento y Banfield. Cerró la fecha 2 el empate sin goles entre Talleres y Unión.

La fecha 3 comenzará mañana con el choque entre Arsenal y Huracán.