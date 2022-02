Hinchas en Atlético-Platense: fueron muchos más que 300

En algún momento existió la esperanza de una reconsideración, pero no hubo caso: el aforo para el primer partido de local se plantó en apenas 300, que a la postre fueron elegidos por sorteo. De todos modos, eso no fue impedimento para que muchos otros hinchas se juntaran a hacerle el aguante a Atlético desde afuera de José Fierro.

Más de dos horas antes del partido, los simpatizantes comenzaron a llegar al punto común de encuentro: la esquina de avenida Sarmiento y 25 de Mayo, sobre la Plaza Urquiza. Los árboles sirvieron para colgar los “trapos”, y al canto de “y dale deca, dale de...”, cerca de 300 hinchas animaban la previa. Dos amigos, Leandro y Lautaro, dejaron sus sensaciones con respecto al limitado aforo impuesto por el gobierno provincial. “Es una cosa sin sentido el decreto de que sólo pueden ingresar 300 hinchas. Acá nomás se juntó esa cantidad”, se quejó Leandro. “Dejó mucho que desear el sorteo de los 300 socios que presenciarían el partido. Salieron varios nombres conocidos. Todo muy raro”, inquirió Lautaro.

El decreto, cuya vigencia se extendería sólo hasta fines febrero, tuvo sus daños colaterales. Uno de los afectados es Iván Véliz, quien acompañado de su pequeño hijo Dylan, vende bebidas en cada encuentro de local. “Con esto le doy de comer a mi hijo. Al no haber gente en los estadios, nos están quitando la fuente de ingreso a todos los vendedores ambulantes, no solo a mí. Por eso le pido al gobernador (Osvaldo) Jaldo que piense mejor las cosas. Que esto no le hace daño sólo a un equipo de fútbol, sino a los laburantes también”, reclamó, ofuscado.

Mientras los fanáticos del “Decano” se iban sumando, a un costado se agrupaba una familia conformada por Rodrigo, Giuliana y su hijo Julián (de dos años, ataviado con camiseta y piluso celeste y blanco), coreando el amplio repertorio de cánticos del equipo. “Este aliento le tiene que llegar a los jugadores”, esperaba Rodrigo.

Como una extensión del Día de San Valentín, la pareja conformada por Jorge Valdés y Florencia María (llevan un par de años juntos) se sumó a la caravana en la plaza para seguir en peregrinación rumbo hacia el Monumental, lo que ocurrió cerca de las 20. Marcharon acompañados por algunos policías, en forma pacífica, pero dejando en claro su descontento con cánticos contra la dirigencia, a la que consideran cómplice de la medida que los dejó fuera del debut de local. “Si no pasamos todos, no pasa nadie”, vitoreaban. También vociferaron contra la comisión directiva y en particular contra el presidente Mario Leito, por el flojo presente deportivo que arrastra el equipo, con 10 partidos sin ganar y un promedio que sigue adelgazando. Por último, el gobernador Jaldo tampoco escapó a las dedicatorias de la hinchada.

Si bien la idea era reforzar el aliento desde la vereda del estadio, no pudieron llegar: en la esquina de 25 de Mayo y Uruguay se montó un fuerte cordón policial para impedir el paso (lo mismo sucedía en los distintos puntos adyacente a dos cuadras del estadio). Tal vez, cuando Patronato visite el José Fierro por la fecha 4, las tribunas del José Fierro vuelvan a estar habilitadas y ya nadie deba tener que hacer el aguante desde afuera.

CORAZÓN "DECANO"

A pensar en el “Tatengue”

Atlético no tendrá descanso. Tras el partido de anoche, hoy volverá a entrenarse en el Complejo a partir de las 18, ya con miras al partido del martes contra Unión, por la cuarta fecha. El plantel y cuerpo técnico “decano” viajarán a Santa Fe en avión el lunes por la mañana, y ese mismo día habrá entrenamiento en el predio de Colón. Los encargados de utilería y cuerpo médico se trasladarán el domingo por la noche en micro.

Anastacio va con los mismos 11

El entrenador confirmó que los mismos titulares que alineó desde el inicio en el triunfo sobre Platense (3-1) saldrán mañana desde las 9 contra Unión, por la tercera fecha. La delegación viajó anoche y hoy se entrenarán en la capital santafesina. Los titulares serán: Daniel Ibáñez; Moisés Brandán, Rodrigo Morales, Matías Sánchez y Marcos Valor; Kevin Isa Luna, Camilo Albornoz, Lucas Naranjo y Joaquín Ávila; Jonás Romero e Ignacio Maestro Puch.

Dos vuelven, uno está en duda

De cara al partido con Unión, Juan Manuel Azconzábal podría contar con el defensor Nicolás Thaller y el mediocampista Gastón Gil Romero. El primero tiene una leve molestia en la rodilla derecha, mientras que el volante padece un traumatismo en el empeine del pie derecho. En tanto, Cristian Menéndez será evaluado los próximos días. Agustín Lagos continúa con la rehabilitación luego de operación de su rodilla derecha y en dos meses ya tendría el alta médica.