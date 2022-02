Acoso callejero: "Las mujeres necesitamos respuestas del Estado", afirmó Sara Alperovich

La legisladora por Hacemos Tucumán, Sara Alperovich, se refirió este jueves a la ley aprobada en la Legislatura para prevenir y sancionar el acoso callejero en la provincia, y destacó la importancia de las políticas con perspectiva de género.

"El que ya se hayan presentado varias denuncias de acoso callejero, a partir de la sanción de la ley, sin que haya entrado en vigencia, es una clara muestra de la necesidad por la que atravesamos las mujeres de encontrar contención frente a éste tipo de violencia hoy naturalizada", afirmó Alperovich.

La parlamentaria aseguró que la "Ley de Acoso Callejero" puso sobre la mesa, el debate sobre la necesidad de sancionar este tipo de conductas.

"Y pese a que la ley de contravenciones fue declarada inconstitucional por no cumplir ciertos estándares mínimos de control de legalidad sobre el accionar de la policía, tenemos que diferenciar la discusión en este caso", reclamó y agregó: "una cosa es el procedimiento reglado por la ley de contravenciones (declarado inconstitucional) y otra cosa es la incorporación del acoso callejero como una conducta ilegal de carácter contravencional".

Alperovich denunció que la policía "sigue aplicando la ley de contravenciones" y esa norma habilita a acordar con el infractor el pago de una multa dineraria como alternativa. "No o creo que el argumento de que las cárceles están colapsadas sea suficiente como para no incorporar el acoso callejero como contravención. Recordemos que hay una obligación legal ya asumida previamente por la Provincia de Tucumán, que se adhirió a la ley nacional 26485 de erradicación de la Violencia contra la mujer en el año 2020, que obliga a sancionar el acoso callejero. Creo que la crisis carcelaria es otro tipo de problema que también hay que discutir pero nada tiene que ver ésta temática. No hay que desviar el debate", remarcó.

"La ley puso la realidad sobre la mesa. Ahora hay que evaluar sobre cuáles serán las herramientas que otorgue la Legislatura a las mujeres y a la policía para erradicar este tipo de violencia contra la mujer", sostuvo.

Por último, la legisladora señaló que las políticas con perspectiva de género deben ser abordadas en forma conjunta por todas las áreas del Gobierno. "Tenemos el desafío de construir una sociedad mejor y respetuosa de los derechos de la mujer. El estado tiene la obligación de otorgar una respuesta", cerró.