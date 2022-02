Acuerdo con el FMI: el diputado Cisneros dijo que no es momento para abstenciones

El diputado nacional, Carlos Cisneros, dijo que respaldará en el Congreso el acuerdo con el FMI "si no se producen ajustes de salario, ni se producen recortes de jubilaciones". Además, el dirigente de la Bancaria dejó en claro que no es momento de abstenciones. "Soy peronista -dijo-, salí electo con la lista de Alberto y Cristina, cuando se está en estas situaciones límites no cabe la abstención, se vota a favor o en contra y se pagan los costos políticos de esa decisión", advirtió.

También se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista. "No me cayó muy bien la renuncia del presidente del bloque. Nosotros somos 118 diputados que hemos acompañado al diputado Kirchner en los dos años de gestión -afirmó Cisneros-. Creo que nosotros nos deberíamos haber enterado antes que los diarios de su renuncia. Y también el presidente de la Cámara, Sergio Massa, nos debería haber informado. Este tipo de internismo desalienta a la militancia y a los propios diputados. Vemos tanto internismo, tanto frepasismo tardío que, la verdad, molesta", señaló.