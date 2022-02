Acoso callejero: Seguridad consideró impracticable la norma

La norma aprobada por la Legislatura no prosperaría, según se supo en Casa de Gobierno. Luego de haberla recibido, se la giró al Ministerio de Seguridad para que la analizara. Y el informe ya fue recibido por la Fiscalía de Estado.

Son cuatro los fundamentos con los que se recomienda el veto de la norma:

- Se legisló utilizando una norma que fue declarada inconstitucional hace 12 años, por lo que sería impracticable.

- Rechazaron de plano el incremento de 60 a 90 días la sanción máxima de cualquier contravención.

- La norma no es clara a la hora de definir cuándo se deberá considerar que se produce el acoso callejero.

- Podrían incrementarse los problemas de la crisis carcelaria si se aplica esta ley. Sugieren buscar salidas alternativas para no incrementar la cantidad de detenidos en las dependencias policiales.

Con esos argumentos, Fiscalía de Estado deberá elaborar un informe al gobernador que tendrá la última palabra sobre esta Ley.

Por otra parte, fuentes policiales confirmaron que en las últimas horas se presentaron varias mujeres a denunciar haber sido acosadas, en su gran mayoría, por hombres que trabajan en obras en construcción.

Siempre de acuerdo a la misma versión, se les explicaba que no podían actuar porque la ley no estaba en vigencia, pero se les preguntaba si querían denunciar el caso. La mayoría, al comprender que no se los detendría, desistían de realizar el trámite para que se informe a la Justicia.