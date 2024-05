Clasificaron a una final, sufrieron una emboscada por los rivales y jugadores e hinchas se perdieron en el monte tucumano

En este sentido, Paolo insistió en que la violencia fue la causa por la que tuvieron que huir hacia el monte. “Al principio eran yuyos altos, pero poco a poco ibas subiendo el cerro. Había árboles y nos perdimos en medio de la nada”, detalló. “En un momento, nos encontramos con algunos de los jugadores en cerro. Ahí estaba ‘Quebracho’ Juárez que estaba guiando al otro grupo. La discusión era para donde íbamos. Yo les decía que vayamos para la izquierda porque era el camino que habíamos recorrido, pero él insistía con ir a la derecha. Ahí nos separamos en un lugar que no se veía nada”, indicó. “El problema es que no sabíamos quiénes eran los que nos buscaban. No sabíamos si eran los ‘buenos’ o los malos”, completó.