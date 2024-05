El resurgimiento de Mateo Coronel, el héroe en la victoria de Atlético Tucumán sobre Boca: "Lo que pasó, me hizo mal"

El partido del delantero no fue brillante y estuvo lejos de las actuaciones del 2022 cuando lograba que todo el estadio se ponga de pie para aplaudirlo, de todas formas fue clave en las dos jugadas de Atlético que terminaron en gol. En el anulado a Renzo Tesuri, Coronel terminó masticando bronca porque le cobraron una obstrucción dudosa. “Me explicó (Pablo Echavarría) que estaba delante de Romero, pero yo cabeceo y me quedo ahí parado. No es que yo me crucé; él me dijo que sí. Si no ganábamos nos íbamos a quedar con mucha bronca”, se sinceró antes de lanzar una fuerte crítica a la implementación de la tecnología en el fútbol. “El VAR a veces es una cosa de locos, no sabes qué cobran. Pero lo peor es que demoran un montón, pasaron seis o siete minutos con el juego detenido y nosotros estábamos mejor y eso nos termina perjudicando. Si la viste y te parece que es obstrucción cobrala y listo, no hay problema. Pero tampoco te demorés tanto”, reflexionó.