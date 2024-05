El insólito déficit que sufre San Martín de Tucumán y que no puede permitirse un equipo que quiere ser protagonista

El medio campo también perdió presencia. La inclusión de Leonardo Monje hizo que el juego se ralentice y pierda claridad. Claro, el ex Instituto no deslumbró con sus actuaciones; ni a la hora de atacar ni a la hora de defender. Lejos está de poder hacer que su presencia sea imprescindible en la mitad de la cancha. Los ingresos de Pablo Hernández e Iván Molinas buscaron cambiar esa situación, no rindieron frutos.