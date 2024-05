Iván Zafarana liquidó a Diego Flores y habló sobre el clima que rodea al plantel de San Martín de Tucumán

La historia del conflicto tuvo su inicio en el mercado de pases. “Tuve ofertas de Nueva Chicago, Almirante, Temperley y Atlético Rafaela. Todos los entrenadores me prometían un rol importante. En ese momento, lo hablé con Flores y le dije: ‘si no me tenes en cuenta déjame que me vaya para sumar minutos’. Y me insistió más de una vez con que me quedé y es lo que le reclamé desde la fecha 4”, comentó.