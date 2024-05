Peleas en la calle: el último de los “llamados” no atrajo a los estudiantes

Ana opinó en el mismo sentido y también apoyó el refuerzo de la seguridad. “Nosotros estamos al frente de la plaza así que en cierto modo estamos más expuestos si se arma una pelea, aunque no sea con chicos de nuestro colegio. Los profesores nos dijeron que no nos metamos en eso, pero no sabés si la podés ligar de rebote; que haya más policías te hace sentir más seguro”, manifestó.