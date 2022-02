"Los cuadernos de la corrupción": Casación dejó firme el procesamiento contra Cristina Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos) afronta horas complicadas en los tribunales.

La Cámara Federal de Casación resolvió, a través de un fallo mayoritario, dejar firme el procesamiento de la ex jefa de Estado (2007-2015) en la causa conocida como "los cuadernos de la corrupción".

Se trata del expediente que investiga los hechos descriptos por Oscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta, ex mano derecha de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal durante la administración "K".

Aunque la defensa de Cristina Kirchner venía recurriendo el procesamiento dictado en primera instancia por el juez federal Claudio Bonadio -fallecido en febrero de 2020-, el máximo tribunal penal del país confirmó tal disposición, según destaca un informe publicado por La Nación.

La sentencia fue rubricada por los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, en mayoría, con la disidencia de la jueza Ana María Figueroa.

Bonadio le había atribuido a CFK la comisión del presunto delito de jefa de una asociación ilícita, además de supuesta coautora de 27 hechos de cohecho pasivo.

La defensa de la vicepresidenta no sólo objetaba su procesamiento, sino también el embargo dictado sobre sus bienes por $ 1.500 millones.

Durante la tramitación del expediente, la Cámara Federal de Casación había revocado la orden de prisión preventiva dictada por Bonadio. De todos modos, tal decisión del fallecido juez federal no se había efectivizado, debido a que la ex senadora nacional gozaba de fueros procesales.

Ahora, los jueces Petrone y Barroetaveña ratificaron el procesamiento de Cristina, al confirmar la validez de las declaraciones de los imputados colaboradores en esta causa. En este marco, consideraron que no correspondía hacer lugar al planteo de Cristina Kirchner contra el procesamiento porque no se trata de una sentencia definitiva.

“La presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva”, fundamentaron.

Figueroa, en disidencia, indicó que, si bien no se trata de una sentencia definitiva, correspondía revisar el procesamiento porque, por sus efectos, es equiparable a una decisión final. Con ese argumento, votó por que la Casación abriera el recurso y estudiara el planteo.

El caso de los "cuadernos"

El escándalo por el caso de los "cuadernos de la corrupción" estalló en agosto de 2018, cuando se hizo conocido con un operativo de detenciones que incluyó no solo a Roberto Baratta, sino también a empresarios del mundo de la energía y de la obra pública.

La causa de los cuadernos fue elevada a juicio oral y público en 2019, pero el juicio todavía no tiene fecha de inicio pautada.

Centeno, quien trabajaba como chofer, había ido anotando todos los movimientos presuntamente de dinero en efectivo efectuados por su jefe, Roberto Baratta. Según la hipótesis oficial, se trataba de fondos provenientes de las "coimas" y de la corrupción en la ejecución de obras públicas.

Cristina Kirchner desestimó todas las acusaciones, y calificó el caso como "cinematográfico".