Tienen datos del atacante a la ciclista en Tafí Viejo

“Lo tomamos muy seriamente a este tema. Ya tenemos descripciones del autor de los ataques y se lo está buscando”, informó el fiscal Daniel Marranzino quien está a cargo del caso de E. la ciclista que fue embestida por un hombre que quiso violarla el pasado 5 de febrero en la zona del Viaducto, en Tafí Viejo.

“Se tomaron medidas hace unos días y ya se estuvo investigando en el lugar del hecho. Además, nos está llegando información sobre otras víctimas, así que esto es prioridad para nosotros”, agregó el fiscal. Según dijo, es importante que toda persona que pueda aportar datos, ya sea del atacante o de algún otro caso similar, se comunique a la fiscalía pertinente o al número 3815991396. “Hasta el momento el sujeto no fue identificado pero sí tenemos datos. Estimo que en poco tiempo lo sabremos y será detenido”, informó.

Por su parte, Joaquín Girvau, jefe de la Unidad Regional Norte, remarcó que desde el momento en que la víctima realizó la denuncia están realizando investigaciones al respecto. “Queremos esclarecer urgente este caso; es nuestra prioridad, por eso desde el momento cero venimos haciendo las averiguaciones, los trámites y todo lo que sea necesario”, expresó.

Según dijo, están trabajando en conjunto con la comisaría de Tafí Viejo. “Se puso un corredor seguro en la Municipalidad de esa localidad con sus vigías; están interviniendo las motorizadas, la Brigada y la Fiscalía que siempre nos acompañó”, agregó. “Están surgiendo datos y esperamos tener buenos resultados. La Fiscalía está al frente de esta investigación y la tienen ellos a la causa, ya hicieron una inspección en el lugar”, dijo.

Julieta Martínez, una deportista que elige la bicicleta como medio de transporte y de entrenamiento, contó que en varias oportunidades fue asaltada y golpeada. “Me quisieron robar el celular, varias veces me tiraron de la bici y me atacaron”, relató la mujer. “Podría decir que la seguridad para los bikers está difícil. Es cierto que a veces nosotros pasamos muchas horas en la bici o vamos a zonas donde no hay nadie, pero uno trata de salir más en grupo y no solo. Sí me pasa que a veces entreno sola”, contó.

Julieta además contó que al salir lleva puntas en el cabello, en las calzas y un gas pimienta en el interior del top. “Mi marido me hizo las puntas para poder defenderme si pasa algo”, dijo. “Jamás se me pasó por la cabeza dejar de hacer lo que me gusta por la inseguridad. Respeto a quienes actúan diferente. Una vez me apuntaron con un arma y yo no entregué mi bicicleta, me defendí aunque me hayan arrastrado. El día que nos quiten la libertad de ser o no ser, no tiene sentido nada. Apunto a salir en grupo cuando puedo”, agregó. “Vivo atenta a las motos, no uso auricular, miro a todos lados cuando ando en la bici. Yo viví lo que les pasó a estas chicas y yo estaba sola, me tuve que defender como pude. Me pasó cuando salía del trabajo a la siesta en el barrio Procrear y un tipo en moto me tiró y quiso abusar de mí. Situaciones como estas, están a la orden del día. Es muy triste”, expresó.

A las 17 del 5 de febrero, E. había salido a andar en bicicleta con sus dos amigas L.S y A. Según contó una de ellas, partieron esa tarde desde Tafí Viejo (las tres son oriundas de allí) y la idea era ir por el camino de la comuna Nueva Esperanza y llegar por fin al puente del Viaducto para “disfrutar la vista y la naturaleza”. “En un momento nosotras (L.S y A) nos adelantamos un poco porque se venía una lomada y queríamos tomar carrera, y E. quedó atrás. De la nada, un tipo salió de entre la finca y la tiró a mi amiga de la bici, se le tiró encima y quiso abusar de ella”, relató la joven. Según dijo, la víctima había quedado tirada y la bici había quedado encima de ella. “El tipo tenía los pantalones bajos mostrando sus partes íntimas y tenía puesto un pasamontañas. Yo comencé a gritar pero no había nadie. Fui y le pegué con una piedra, se fue y se perdió por la finca. Mi amiga hasta hoy tiene pesadillas después de lo que vivió”, agregó en su relato. Las ciclistas pidieron ayuda a unos bikers que encontraron más adelante y regresaron. Hicieron la denuncia en la comisaría de Tafí Viejo y según dijo L.S en un principio no le prestaron atención. “Ahora por suerte la Justicia se está moviendo, ojalá lo encuentren rápido al tipo”, dijo.