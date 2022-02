Ataques a bikers: “Salimos sabiendo que puede pasar cualquier cosa”

“Yo elijo salir acompañada y vamos a zonas que ya son conocidas y adonde hay mucho tráfico de gente”, expresó Sandra Mettola, una de las bikers que pide mayor seguridad de la Policía. “Tenemos siempre cuidado con los teléfonos porque te roban”, agregó. Según dijo, hay zonas que sí tienen seguridad policial en las entradas, pero “deberían estar mejor señalizadas y en lugares específicos debería haber más seguridad”.

J.P opinó que hay poca seguridad en las sendas. “Se ve policías en la rotonda del pie del Cerro pero en otros lugares no”. Según dijo el biker, cuando sale solo a andar lo hace por zonas muy transitadas. Por su parte L.S, una de las amigas de la joven que fue víctima de ataque sexual el pasado 5 de febrero en la zona del Viaducto, pidió que refuercen la seguridad policial en los diferentes circuitos. “No quiero que nadie más pase por lo que vivió mi amiga. Uno sale a disfrutar y hacer actividad física”, se lamentó la joven.

Virginia Lobo hace más de 20 años que elige el ciclismo como deporte. “En Tucumán no hay zona que no sea peligrosa. Siempre elijo un determinado horario para andar. Salimos en grupo ya sabiendo que nos puede pasar cualquier cosa”, relató. “Ya nos pasó de que nos atacaran en grupo o de forma individual. De una u otra manera es muy inseguro. En todos estos años hicimos muchas denuncias, lo que sí ayudó es que haya policías en el río, en la avenida Perón, por ejemplo, no se los ve”, agregó.

“Estamos como sociedad desprotegidos y encerrarnos en barrios privados. No sólo a nosotros los bikers, sino a todos en cualquier situación”, dijo.

El caso de Juárez

En junio de 2021, cientos de ciclistas se habían movilizado en la plaza Mitre de Concepción en modo de protesta luego del crimen del arquitecto y deportista Sergio “Checho” Juárez (54). El hombre trotaba con un amigo y habían sido testigos del robo de una bicicleta a una joven en la ruta 65. Los ladrones se acercaron a ellos y le dispararon a Juárez, lo que ocasionó su muerte.