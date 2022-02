Las exportaciones de Tucumán crecieron 22% con respecto a 2020

En el segundo año de pandemia las exportaciones tucumanas crecieron un 22% con respecto a 2020 y superaron los US$ FOB 940 millones. Con 183 productos enviados a 155 países, Tucumán tiene presencia en 8 de cada 10 países del mundo, según indicó el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) en un informe de prensa.

“Este logro tan importante para la provincia no es casualidad, el liderazgo de Tucumán en materia de comercio exterior es el resultado de políticas públicas provinciales y nacionales en coordinación con el sector privado, académico y científico. En 2020 exportamos 774 millones y en 2021 las exportaciones ascendieron a 941 millones, el gobernador Osvaldo Jaldo ya nos indicó redoblar esfuerzos para superar los 1.000 millones el próximo año” detalló Maximiliano Martínez Márquez, Director Ejecutivo del IDEP Tucumán.

El crecimiento de las exportaciones está explicado, principalmente, por el incremento en 3 productos: autopartes (US$ FOB 63 millones); maíz y soja (US$ FOB 55 millones) y azúcar (US$ FOB 32 millones). “Los productos que lideraron las exportaciones el último año fueron los limones y sus derivados industriales con el 49%; autopartes, con el 18%; legumbres y cereales, con el 15%; azúcar y derivados, con el 7%; frutas finas, con el 3%; y golosinas, con el 1,42%”, detalló Martínez Márquez.

EE.UU., el principal mercado

Estados Unidos es uno de los países más exigentes del mundo y es, al mismo tiempo, el país al que más le vendemos concentrando el 21% de las exportaciones de la provincia (superando así a la Unión Europea como destino principal), seguido por Brasil con el 20%; Irlanda con el 8%; Países Bajos con el 6%; Chile con el 4%, y China y Alemania, con el 3% cada uno.

A su vez, la provincia incrementó un 45% las exportaciones al país norteamericano entre 2020 y 2021, según el detalle de las exportaciones a EE.UU. que adjunta el informe.

“Territorio propicio”

Según describe el IDEP, la geografía de Tucumán y sus características agroecológicas hacen que el territorio sea propicio para el desarrollo de una gran diversidad de actividades productivas.

En este sentido, nuestra provincia cuenta con una infraestructura “que permite que los productos lleguen a destino en buenas condiciones, facilitando el comercio local e internacional”. La red vial permite, mientras, el acceso a los puertos del Pacífico en Chile y el comercio regional con países limítrofes como Bolivia, Brasil y Paraguay.

En Tucumán se encuentra el segundo centro nacional de cargas aéreas con destino internacional y una cámara de frío en el Aeropuerto Benjamín Matienzo, que permite que los arándanos que se produzcan en la provincia lleguen en 48 horas a las góndolas de Estados Unidos.

A esto se suma el proyecto del Centro de Transferencia Multimodal de Carga, que tiene como objetivos fortalecer el comercio exterior de la provincia y facilitar la logística exportadora.

En Tucumán también se produce el 73% de la energía del NOA, ya que en la provincia funcionan 16 estaciones transformadoras, y en el polo de generación térmica de la Central Térmica YPF-El Bracho se generan 1.500 megavatios. Tres centrales de generación hidráulica y seis destilerías productoras de bioetanol constituyen las fuentes de energía limpia de la provincia, de acuerdo con el detalle del informe de IDEP.

Cabe destacar, además, que el ámbito académico y científico de Tucumán también resulta un pilar fundamental en el desarrollo productivo de la provincia. Con cuatro universidades, 18 centros de investigación y dos instituciones de apoyo (INTA e INTI), la formación de recursos humanos y las actividades de investigación y desarrollo ocupan un lugar preponderante en la articulación sectorial.

“Cinco pilares”

“Lo que podemos ver es que son cinco los pilares que sostienen el desarrollo productivo de la provincia: las empresas, la academia, los centros de investigación, los trabajadores calificados y el Estado. La sinergia generada entre ellos es la que permite que Tucumán sea líder en exportaciones en el NOA, cumpliendo con los estándares de calidad de los mercados más exigentes del mundo, y respondiendo a las oportunidades comerciales que se presentan para sus productos”, concluyó el director Ejecutivo del IDEP.

Hoy Tucumán es:

1º Productor y procesador de limón a nivel mundial

1º Exportador de arándanos de Argentina

1º Productor de azúcar en Argentina

1º Exportador de frutillas congeladas de Argentina

1º Productor de papa primicia de Argentina

1º Productor de palta de Argentina

2º Exportador de limones frescos de todo el mundo