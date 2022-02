Mayores exportaciones: la SRT se ilusiona, pero pide “menos trabas”

La Sociedad Rural de Tucumán (SRT) entiende que el crecimiento del 21% en las exportaciones que publicó el Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán (IDEP) a través de un informe es alentador a la hora de pensar la actividad productiva, aunque considera que es necesario generar mayores facilidades para que este escenario se sostenga y sea aún mejor en el futuro.

Sobre el informe Sebastián Murga, presidente de la SRT, saca dos conceptos: lo positivo que significa esta mejora, y lo que falta para que la actividad mejore todavía más. El segundo de ellos, además, contiene dos cuestiones, la primera tiene que ver con las políticas del gobierno nacional en el plano internacional, y el restante con las medidas a tener en cuenta para generar un crecimiento sostenido.

“Me genera mucha expectativa. Obviamente genera expectativa y esperanza de que se entienda que buscar mercados internacionales es importante, que debemos hacer volumen, que tenemos que dar valor agregado. Me parece muy bueno todo eso”, dijo el presidente de la SRT a LA GACETA; e insistió: “lo he visto al informe y genera mucha expectativa y esperanza, en ese sentido me parece muy bueno”.

“Ahora, no se condice en dos cosas que me parece importante destacar. La primera es una política exterior de un Gobierno nacional que pareciera querer enfrentarse con los mercados internacionales constantemente. Toda esta problemática que tenemos a nivel internacional me parece que no se condice y que debería trabajarse con el Gobierno nacional para que de una vez por todas se fomente todo lo que sea exportar, vender, comercializar y generar dólares genuinos para nuestro país”, afirmó.

Finalmente, consideró fundamental “terminar con las trabas a las importaciones”. “Necesitamos avances tecnológicos para poder desarrollar mejor nuestro producto y dar un mejor valor agregado, y las trabas para importar muchas veces son importantes, son burocráticas, son complejas; entonces me parece que esa parte no deberíamos obviar y se debería trabajar también en terminar con estas trabas, con los dolores de cabeza que muchas veces tienen los productores y los empresarios para trabajar”, concluyó Murga.