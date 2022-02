El radical José Cano efectuó seis propuestas para una reforma del régimen electoral de Tucumán

El ex diputado y ex senador nacional José Manuel Cano (UCR-Juntos por el Cambio) formuló una serie de propuestas para una reforma del sistema electoral y política en la provincia, y consideró que esta tarea no sería "una concesión graciable del Estado, ni de las autoridades, ni de los candidatos", sino "un derecho del pueblo de Tucumán".

"Mientras no se aborden las falencias estructurales del sistema electoral, no podrán desterrarse las practicas clientelares y prebendarias, y el sistema electoral seguirá siendo superado por las artimañas y picardías electorales que facilitan la normativa vigente", sostuvo el ex titular del Plan Belgrano durante la administración macrista.

Cano remarcó que, "a partir de las elecciones provinciales de 2015, todos los partidos políticos y referentes sociales de la provincia han coincidido en la necesidad avanzar sobre la reforma política".

"El reconocimiento de la necesidad de una reforma política, no puede circunscribirse a declaraciones académicas y expresiones de deseos formulados en términos abstractos y generales. Por el contrario: la reforma significa materializar en forma concreta y precisa las modificaciones en materia electoral que garanticen un proceso electoral transparente, fundado en un régimen de igualdad y legalidad para los partidos políticos, y fundamentalmente que preserve y garantice la libre expresión de voluntad de los electores al momento de emitir el sufragio", sostuvo el radical.

En esa línea, el aliado a Juntos por el Cambio indicó que "reformar es cambiar" e implica "mejorar". "Para ello, hay que bregar para incorporar las modificaciones necesarias para aggiornar un sistema electoral cuyas falencias han facilitado que la legalidad sea superada por las artimañas y picardías electorales", agregó.

Además, consignó seis puntos que, a su criterio, no pueden faltar en esta labor.

1) "Modificar el sistema de partidos políticos, asegurando la efectiva vigencia de las instituciones partidarias contempladas por la Constitución Nacional, limitando la proliferación de partidos políticos ficticios que solo existen para aprovechar el sistema de acoples electorales";

2) "Modificar el sistema de acoples, limitando la cantidad de autorizaciones que puedan otorgarse";

3) "Creación del Juzgado Electoral provincia con rango jurisdiccional, dejando de lado la junta electoral administrativa y código electoral con vías recursivas expeditas";

4) "Regular el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales; incorporar un régimen de penalidades y prohibiciones electorales para prevenir el clientelismo y las prebendas electorales";

5) "Incorporación de elecciones internas simultaneas y obligatorias en los partidos políticos provinciales";

6) "Sanción de la ley de Ficha Limpia y limitación del transfuguismo político".

José Cano. LA GACETA / ARCHIVO.

"El verdadero desafío institucional de todos los hombres y mujeres que hacen a la vida institucional del Estado reside en el materialización de la reforma política y electoral, en términos que garanticen efectivamente la existencia de instituciones independientes, y un proceso electoral limpio, claro y transparente y preserven la libre expresión de la voluntad electoral", afirmó Cano.