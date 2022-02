Del Potro: "Lo más difícil de lograr no es una copa, sino el amor de la gente; y creo que lo logré"

Prácticamente todo el discurso que brindó luego del partido en el cual cayó ante Federico Delbonis por 6-1 y 6-3, Juan Martín del Potro lo pronunció entre sollozos. La emoción le hizo un nudo en la garganta, que tardará en desatarse.

"Es un momento que no quería que llegue nunca, porque no era algo que yo deseaba, sino que la salud me lleva a tener que tomar -poco convencido- esta decisión. Pero creo que hice demasiado esfuerzo en estos dos años y medio para poder remontarla, para poder cumplir otro milagro, como sucedió con la muñeca. Yo trataba de explicarle a mi entorno que a veces puedo perder, que a veces no tengo la fuerza que todos creen para salir adelante; y esta vez siento un poco eso. Lo di todo", dijo "La Torre de Tandil", y la gente le dedicó el más fuerte aplauso y la más cálida ovación.

Precisamente hacia ellos se refirió luego "Delpo", uno de los más grandes tenistas argentinos de todos los tiempos. "No quería que este día llegue nunca, pero voy a recordarlo para siempre. Todavia no encontré un lugar que me haga más feliz que acá dentro, y por eso quería jugar. Creo que he cumplido todos los sueños con el tenis; y lo más difícil de lograr no es una copa o un lugar en el ranking, sino el amor y el cariño de la gente; y creo que lo logré y lo llevo en el corazón. Los voy a recordar siempre", dijo el tandilense. Y una vez más fue abrazado por miles de voces que colmaron el court central "Guillermo Vilas" del Buenos Aires Lawn Tennis Club solo para verlo a él.

Sobre esta última idea "Delpo" insistió: "me quedó la 'espinita' del (no haber llegado a ser) N° 1; estuve cerca. Pero haber logrado todo lo que logré significa mucho para mí. En casa tengo los trofeos; y los veo todos los días; pero muchos tienen esas cosas y no tienen lo que yo tengo, que es el cariño de la gente".

Luego, dejó en claro que este partido marcó una despedida de las canchas argentinas. "Posiblemente no nos encontremos más acá; pero los voy a recordar siempre. Me hicieron muy feliz esta noche", afirmó.

Del Potro había anunciado que el Abierto de la Argentina y el ATP 500 de Río de Janeiro serían los últimos certámenes en los cuales competiría. Pero en su discurso tras la caída ante Delbonis sugirió que acaso resigne su participación en Brasil. "Es muy difícil hacer este deporte con las molestias que tengo. Hoy siento que tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz", cerró el tandilense. Y nuevamente el llanto le cortó su voz.

De los cuatro costados de la cancha bajó la última ovación del público argentino para "Delpo".