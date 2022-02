Del Potro: el primer abrazo tras la despedida, para su mamá

Inmediatamente después de las últimas palabras del emotivo discurso que pronunció tras el partido que marcó su despedida de las canchas argentinas, Juan Martín del Potro se fundió en un interminable abrazo con una persona muy especial para él: su mamá, Patricia Lucas.

Ocurre que en una noche saturada de emociones había sitio para una más: ella nunca lo había visto jugar en vivo un partido oficial, por cuestiones de la vida. Y justo pudo estar presente en su despedida.

"Delpo" cayó ante Federido Delbonis por 6-1 y 6-3 en el partido debut del Abierto de la Argentina. Se trató del primer juego en casi 1.000 días, un parate obligado debido a una serie de lesiones de rodilla. Precisamente la falta de actividad oficial se notó durante el encuentro, que el azuleño ganó con comodidad.

Pero el resultado fue tan anecdótico, que el discurso del ganador pasó prácticamente inadvertido. De hecho, hasta el propio Delbonis quería escuchar las palabras de despedidas que "La Torre de Tandil" iba a pronunciar después de él.

"No quería que este día llegue nunca, pero voy a recordarlo para siempre. Todavia no encontré un lugar que me haga más feliz que acá dentro, y por eso quería jugar. Creo que he cumplido todos los sueños con el tenis; y lo más difícil de lograr no es una copa o un lugar en el ranking, sino el amor y el cariño de la gente; y creo que lo logré y lo llevo en el corazón. Los voy a recordar siempre", dijo el tandilense.

Al finalizar el emotivo texto, "Delpo" se retiró de la cancha, y se estrechó en un abrazo igualmente emotivo con Patricia.