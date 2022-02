La semana cierra sin novedades, y por el momento UTA ratifica el paro del martes

Todo parece indicar que de manera indefectible se marcha hacia un nuevo paro de ómnibus en Tucumán.

El secretario general de la seccional local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, contó a LAGACETA.com que el día de hoy cierra sin novedades. Y aunque admitió que existe plazo para que se evite la medida de fuerza -debería anunciarse el pago de los salarios que durante el fin de semana o, incluso, durante todo el día lunes-, no se mostró optimista de que esto vaya a suceder.

"Hasta ahora está todo igual, sin novedades. El paro está decretado para el martes; hasta el último minuto del lunes habría posibilidad para que todo se arregle, pero el problema es que no dan los tiempos para una solución", dijo.

Explicó que hoy les llegó de Buenos Aires una resolución del Ministerio de Transporte de la Nación, mediante la cual el organismo se compromete al envío de los subsidios. "Pero el dinero llegaría entre jueves y viernes de la semana que viene; y si uno se poner a ver el circuito que sí o sí debe recorrer, los trabajadores estarían cobrando recién cerca del 20 del mes. Y es mucho tiempo para aguantar", indicó.

LAGACETA.com le preguntó si no se habían comunicado con autoridades del Gobierno de Tucumán, para ver si, como ya había ocurrido en otras oportunidades, la Provincia no podía adelantar los fondos, y luego cobrarse de lo que llegue de la Nación. "Estuvimos en conversaciones, pero nos dicen que están analizando, porque también deben pagar sueldos. Si el Gobierno no nos da una mano, seguro que vamos a la medida de fuerza", indicó.

Precisó que se tratará de un paro cuya modalidad y extensión se irán evaluando a medida que vaya transcurriendo el tiempo.