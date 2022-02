Con él, Monteros fue feliz: “Sabía que iba a ser un éxito”

Benjamín Papaterra

LG Deportiva

Una leyenda. Un fenómeno. Un genio como otros tantos que nacieron en esta tierra. Hugo Conte, quien dejó su huella en nuestra provincia, es un ejemplo a seguir para muchos voleibolistas.

Portador de un extenso palmarés, en el que se destaca la medalla de bronce de Seúl 88’, “Twistter” marcó un precedente en Monteros, la capital tucumana del voley. Logró unificar a toda una ciudad y encolumnarla detrás de un sueño que parecía imposible para los equipos del Norte. Así, de su mano, Swiss Medical Monteros tocó el cielo con las manos cuando se consagró en la Liga Argentina 2004/05.

Tribunas llenas, ovaciones y alegría era moneda corriente por aquellos años en el Club Caja Popular, donde Monteros jugaba como local. Esos condimentos hicieron que la estadía de Conte en Tucumán fuera muy especial. “He pasado momentos hermosos con Swiss Medical Monteros. Siempre tengo muy presente esos dos años en los que Caja Popular, en cada partido, estaba explotado con 5000 personas”, le confesó a LG Deportiva, quien llegó a nuestra provincia para comentar a través de la señal TyC Sports, los juegos del 2° Tour de Liga Argentina. “A mí me agarró con casi 40 años y mucha experiencia encima. Fue hermoso porque recibí muchísimo afecto en un momento en el que venía pensando en retirarme. Tenía que salir algo muy motivador para seguir y surgió esto que fue espectacular. Fue una lástima que solamente durará dos años”, agregó.

Conte disfrutó cada momento de un período que fue casi perfecto. “Vinimos a jugar a Tucumán, sabiendo que esto iba a explotar; que iba a ser un éxito porque era un equipo ganador y muy fuerte que tenía a Waldo Kantor como entrenador. Llegamos a la final el primer año y el segundo salimos campeones”, aseguró.

Quien es considerado como uno de los mejores deportistas que dio esta tierra, tampoco ahorró elogios para con Monteros. “Recuerdo que fuimos allí cuando ganamos el campeonato. Fue una fiesta increíble. Después, fui hace tres años y vi un mural hermoso en el club. Desde lo humano, me pasaron cosas muy fuertes”, puntualizó, dejando en claro que ver feliz a toda esa gente no se paga con nada. “Sentía que se divertían en la cancha junto a nosotros, los vi felices y fue espectacular. Toda mi vida sentí la diversión jugando, pero acá era mutuo; algo que no siempre puede conseguirse”, sentenció.

MÁS TUCUMANOS

Lucas Frontini

Actualmente disputa la Liga Argentina con Monteros Voley. También, integró planteles Sub-21 y Pre-Mayor de la Selección Argentina de Voley en el año 2007.

Cristian Assaf

Es jugador de Monteros Voley en la liga Argentina. Además, tuvo un paso por El Líbano en el Zahra El Mina. Entre otros hitos, pudo debutar en la Selección Mayor de Voley.

Pablo Urchevich

Surgido en Pellegrini, Pablo disputa la Liga A1 de Grecia con el AONS Millon de Atenas. También es parte del plantel Sub-21 de la Selección Nacional que terminó 4° en el Mundial del 2021.

Federico Arquez

Fruto de la cantera de Monteros Voley, llegó a disputar la Liga Nacional junto a su actual equipo Ciudad Voley. También fue parte del plantel Sub-21 de la Selección Argentina que disputó el Mundial 2019.

Sergio Soria

Se formó en Monteros Voley donde pudo llegar a integrar los Seleccionados Argentinos juveniles. “Checho” se encuentra disputando la Liga Argentina para Ciudad Voley.

Carolina Schwab

Nacida voleibolísticamente en Tucumán de Gimnasia, disputó varios campeonatos mundiales y sudamericanos con la Selección Argentina en las décadas del ‘80 y ‘90.

Nicole Pérez

Surgió en las inferiores de Pellegrini. Hoy por hoy, defiende los colores de C.E.F. 5 en la Liga Argentina Femenina. También tuvo su paso por la Selección Argentina Sub-20.

María de la Paz Corbalán

En Tucumán, vistió los colores de Fundarte Voley. Ahora, disputa la Liga Argentina para Boca. También, fue parte de las Selección Argentina en categorías juveniles.

Marcos Blanco

Reconocido director técnico de Monteros Voley que fue asistente de Pablo Rico. En ese lapso obtuvo el tercer puesto con la Selección Argentina U-19 en el Mundial de Túnez del año 2019.

Julio Giménez

Entrenador en equipos como Monteros Voley y Ciudad Voley, llegó a dirigir las selecciones nacionales juveniles en varias ocasiones; consagrándose como uno de los mejores directores técnicos de la provincia.

Eduardo Topchan

Jugó con las camisetas de Monteros Voley y Social Monteros, en donde fue campeón. De la misma manera, llegó a jugar en la Selección en el 2004.

“Manolo” Arquez

En 1969, debutó en la primera de Social Monteros. En 1974 fue llamado a la Selección Juvenil Argentina, siendo subcampeón sudamericano en Mendoza. En el ‘75 jugó su primer amistoso con la selección mayor y en el ‘99 se convirtió en director técnico de Social Monteros.