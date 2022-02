Opinión sobre Hugo Conte: “Fue quien más me ayudó”

Oscar Sarmiento

Ex jugador de Swiss Medical Monteros

Hugo era el motor del equipo. Por lo que representaba siempre fue el más importante. Para muchos que lo vimos de chicos, imaginar poder compartir una cancha con él era un sueño. Era una pieza fundamental.

Él siempre tiene presente a Monteros. Recuerdo que Hugo era el último en salir, y que Waldo (Kantor) debía arrastrarlo para sacarlo porque era una persona que se paraba con todos a hablar. La gente lo adoraba.

El segundo año con Swiss medical no éramos favoritos. Pero toda la provincia estaba unida con ese equipo y en eso tuvo que ver mucho Hugo, porque la gente lo iba a ver a él. Era un histórico que tenía 43 años jugando una Liga en un nivel altísimo. Me acuerdo de las semifinales con Vélez, que íbamos 2 a 0 abajo y Hugo lo dio vuelta haciendo cosas extraordinarias. Ordenaba adelante, se hacía cargo del equipo y daba tranquilidad. Tenerlo dentro de la cancha fue lo que más me ayudó a mí. Era impresionante.

Cuando jugábamos como visitantes, había gente que no lo quería porque manejaba el partido. Era parte del folklore; él sabía muy bien cuales eran los tiempos de cada partido.

Incluso, nos invitó a su casa a comer un asado. Compartimos con su familia. No cualquiera, y más un tipo del nivel de Hugo, te va a decir ‘vengan a mi casa. Yo les hago el asado. Disfrutemos una tarde’.