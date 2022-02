El alfarismo, contra CREO: "apoyan la reforma constitucional, que permitiría la reelección de Manzur"

Luego de que, sin mencionarlo, los principales referentes de CREO responsabilizaron al espacio que conduce el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, por su faltazo al mitin de Juntos por el Cambio (JxC) que se realizó hoy en Tafí del Valle, una de las más filosas espadas del alfarismo salió a contestarles.

El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, y la diputada nacional Paula Omodeo, firmaron una carta pública escrita en tono de declaración de principios, en la cual explican por qué no asistieron al encuentro. De aquella reunión participaron Alfaro -titular del Partido por la Justicia Social (PJS)-; el diputado nacional y ex intendente de Concepción, Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical -UCR-); el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR); la senadora nacional Beatriz Ávila (PJS); el diputado nacional Domingo Amaya (PRO), y el ex diputado nacional José Cano (UCR), entre otros legisladores nacionales y provinciales y de dirigentes de la alianza opositora.

"Lo que nos ha impulsado a formar un partido político es la responsabilidad de transformar de una buena vez por todas nuestra provincia. Estamos convencidos de que JxC es el espacio desde el cual podemos lograr esa transformación. Pero hay principios y valores que no se negocian: la transparencia, la defensa de la República y de las instituciones, la idoneidad para ocupar cargos públicos, el rechazo a las candidaturas testimoniales, la no utilización de los recursos públicos para hacer política", afirmaron Murga y Omodeo.

Sin que lo mencione, el documento refiere a Alfaro, quien ya había sido muy criticado por los dirigentes de CREO cuando se había hecho pública la decisión de aquel de no asumir la banca de senador que cosechó en los comicios del año pasado.

"Las declaraciones de principios deben ser acompañados de hechos. Es muy loable abrazar ideas y valores, pero la política exige también de la praxis y del pragmatismo para llevar adelante un proceso de transformación", afirmó el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Rodolfo Ocaranza.

El funcionario golpeó fuerte contra la dirigencia de CREO. "En ese camino no valen -y restan- conductas si no funcionales al menos ingenuas y carentes de ingenio, como ser apoyar una reforma de la Constitución tal como lo hizo públicamente CREO la cual permitiría una nueva reelección de (el gobernador, Juan) Manzur y la perpetuación del oficialismo en el poder", arremetió Ocaranza, quien cerró su respuesta con una defensa a JxC: "sea por ingenuidad o malicia esas conductas favorecen al adversario y dañan un espacio que hoy es la esperanza del verdadero cambio para Tucumán".