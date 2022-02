Mediante una velada crítica al alfarismo CREO explica por qué no participó del mitin opositor en Tafí del Valle

Mediante una carta abierta, que bien puede leerse como declaración de principios, los máximos referentes de CREO, el presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, y la diputada nacional Paula Omodeo, ofrecieron una explicación de por qué la novel agrupación provincial no participó del mitin de dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) que se realizó hoy en Tafí del Valle.

"Lo que nos ha impulsado a formar un partido político es la responsabilidad de transformar de una buena vez por todas nuestra provincia. Estamos convencidos de que JxC es el espacio desde el cual podemos lograr esa transformación. Pero hay principios y valores que no se negocian y en los que no puede haber discrepancias: la transparencia, la defensa de la República y de las instituciones, la idoneidad para ocupar cargos públicos, el rechazo a las candidaturas testimoniales, la no utilización de los recursos públicos para hacer política", afirmaron en el documento.

Sin que lo mencione, el duro texto alude al espacio que lidera el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, dentro de la principal alianza opositora: ni bien se había hecho pública la decisión de aquel de no asumir la banca de senador que cosechó en los comicios del año pasado Murga y Omodeo salieron a criticarlo.

Del encuentro en Tafí del valle participaron Alfaro -también presidente del Partido por la Justicia Social (PJS)-; el diputado nacional y ex intendente de Concepción, Roberto Sánchez (Unión Cívica Radical -UCR-); el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero (UCR); la senadora nacional Beatriz Ávila (PJS); el diputado nacional Domingo Amaya (PRO), y el ex diputado nacional José Cano (UCR), entre otros legisladores nacionales y provinciales y de dirigentes de la alianza opositora.

"En pos de la unidad no podemos justificar acciones que en nada difieren de las del oficialismo que tanto daño le han hecho a la provincia. Juntos sí, pero para que haya cambio debemos pararnos firmes contra quien quiera ir en contra de estos principios. Cambiar Tucumán para mejorar la vida de los tucumanos es nuestro único objetivo. Lo que no persiga ese objetivo es solo una foto ara las redes", cerraron los dirigentes de CREO.