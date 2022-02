Robledo Puch: "El Ángel de la Muerte" cumple 50 años en prisión y pide morir en libertad

El asesino en serie Carlos Eduardo Robledo Puch, considerado uno de los mayores criminales en la historia argentina, cumple 50 años en la cárcel, donde purga una pena a prisión perpetua por al menos 11 homicidios perpetrados a principios de los 70. Si bien la Justicia penal ha rechazado cada uno de sus planteos, "El Ángel de la Muerte" sueña con morir en libertad.

Robledo Puch fue arrestado el 4 de febrero de 1972, cuando tenía sólo 20 años. De esta manera, se convirtió en el preso que mayor tiempo pasó tras las rejas en el país. Mientras estuvo en el calabozo, se sucedieron en el país dos dictaduras y 15 presidentes. Y el famoso homicida continúa en esa condición, en la penitenciaría de Olmos. Sus abogados confían sin embargo en que pronto podría ser eximido del encierro: el 19 de enero, Robledo Puch cumplió 70 años, por lo que quedó en condiciones de recibir dicho beneficio.

“Está débil, no podría causar daño a nadie. Me dijo algo que me conmovió: ‘Quiero morir en libertad’. Nosotros vamos por dos pedidos. La libertad definitiva y el arresto domiciliario, como alternativas, especialmente porque al estar tanto tiempo encerrado su choque con la realidad y sumado su estado psíquico imponen una medida progresiva en la que se vaya monitoreando como se adapta al medio en libertad. Lo que sí estoy convencido, no puede estar más preso”, contó su defensor oficial, Diego Dousdebes, en una entrevista con Infobae.

Robledo Puch fue condenado el 27 de noviembre de 1980 a “reclusión perpetua con la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado” por la Sala I de la Cámara de San Isidro, que lo encontró culpable de 11 homicidios, entre otros delitos.

La serie de asesinatos, robos y violaciones comenzó en mayo de 1971 en la zona norte del conurbano y tuvo como primer cómplice a Jorge Ibáñez, a quien conoció a los 16 años. Este individuo murió en agosto siguiente, en un presunto accidente de auto en el que también estuvo involucrado Robledo Puch.

La seguidilla continuó con su segundo cómplice, Héctor Somoza, quien fue en febrero de 1972 la última víctima del “Ángel Negro”, al que detuvieron un día después de ese crimen en Tigre.

La principal prueba de la Policía para localizar a Robledo Puch fue su documento de identidad, hallado en el bolsillo de la camisa de Somoza, a quien mató con el soplete que utilizaban para violentar las cajas fuertes.

En estos 50 años, Robledo Puch sólo estuvo en libertad tres días, cuando en 1973 se fugó de la cárcel de La Plata.

Durante su tiempo en prisión, el interno fue trasladado en 2003 al neuropsiquiátrico de Melchor Romero luego de haber prendido fuego el taller del penal de Sierra Chica vestido de Batman; y en 2007 a la cárcel de Azul para realizarse estudios médicos durante los cuales no dudó en asegurar que cuando saliera de la cárcel iba a suceder a Juan Domingo Perón.

La vida de Robledo Puch fue llevada también al cine: el 11 de mayo de 2018 tuvo su estreno mundial en el Festival de Cannes el filme “El ángel”, que llevó a la ficción su historia. Su caso, además, inspiró un sinfín de novelas y relatos. Ahora, luego de medio siglo preso, el asesino en serie más famoso de la historia argentina quiere escribir sus últimos capítulos en libertad.