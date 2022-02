"Se reventaron por dentro": el crudo testimonio por el caso de la cocaína adulterada

"Lo que consumió tenía veneno de rata". María Morales tiene a su ex cuñado internado en el Hospital San Bernardino, en Hurlingham (Buenos Aires), por haberse intoxicado con la cocaína adulterada. Y brindó detalles sobre el grave impacto que tuvo la sustancia en él.

“Lo que nosotros sabemos es que después del partido (de Argentina-Colombia), mi excuñado y un amigo fueron a comprar droga. Su amigo estaba consumiendo en el auto, y se desplomó, mientras mi excuñado manejaba y llegó a pedirle ayuda a un vecino, quien fue quien lo llevó al hospital", señaló la testigo, en diálogo con Radio Con Vos. Y detalló que, finalmente, el amigo de su familiar perdió la vida.

El Gobierno confirmó que, hasta ahora, se reportaron al menos 20 muertes por la ingesta de este lote de droga, mientras que otras 49 personas se vieron severamente afectadas y permanecen bajo asistencia médica.

La hipótesis de los investigadores es que la cocaína provino del asentamiento llamado "Puerta 8", ubicado en Tres de Febrero, y se sospecha que la sustancia fue adulterada de forma intencional. Sin embargo, Morales aclaró que no conoce el sitio, y que no sabe si su ex cuñado consumía con regularidad y adquiría allí la droga. "Eso es la vida íntima de él", indicó.

Sin embargo, expresó que la situación vivida fue dramática. "Del hospital mucho no nos dijeron (...), pero lo que se presume es que tenía veneno de rata, por los síntomas que tuvieron, ya que se reventaron por dentro, se les hinchó la boca, y todos los pibes que llegaban tenían los mismos síntomas”, indicó. Y agregó: "Eran las 2 de la mañana y seguía cayendo gente intoxicada con los mismo síntomas".