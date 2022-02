Cocaína envenenada: ya son 17 los muertos y más de 50 las personas internadas

BUENOS AIRES.- Son 17 las personas que murieron y más de 50 permanecen internadas en hospitales de diferentes localidades de la zona Oeste y Noroeste del Conurbano bonaerense luego de haber consumido cocaína presuntamente adulterada.

La cifra no es definitiva: la cantidad de pacientes que ingresa a los hospitales con síntomas compatibles con envenenamiento por consumo de cocaína envenenada se “amplía constantemente”. Hoy, según fuentes nacionales, “Llegan personas en grave estado a la admisión de la guardia”.

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, pidió a la ciudadanía descartar la droga comprada en las últimas 24 horas.

“Tras la difusión del caso, después del mediodía, se multiplicó la cantidad de casos que llegaron a los hospitales con una gran intoxicación: ingresaron inconscientes y en muy mala condición”, describieron a Infobae fuentes de la investigación la virulencia del envenenamiento de la droga que consumieron.

Y contaron: “Muchos mienten sobre dónde compran los estupefacientes, pero en este caso no fue así: todos señalaron Puerta 8. Y todos se descompensaron después de consumir en sus domicilios, incluso varios murieron en sus casas”.

De acuerdo al testimonio de familiares y de los propios internados, la gran mayoría había comprado la droga adulterada en el mismo lugar: se trata de un asentamiento sumamente precario conocido como Puerta 8, ubicado en Campo de Mayo, en la cuenca del río Reconquista y en la localidad de Tres de Febrero.

El fiscal Lapargo expresó“No hay autopsias terminadas, pero las muertes son todas por intoxicaciones muy severas”.

Luego, el mismo fiscal general explicó: “No sabemos todavía con qué está adulterada. No es algo habitual, este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual lleva a pensar que la sustancia que sea, porque aún faltan las pericias toxicológicas, ha sido incluida intencionalmente, no parece ser un error en el procesamiento del material”.

Qué droga puede haber causado este estrago

Mónica Nápoli, médica toxicóloga y responsable de Hablemos de doping y adicciones, explicó a La Nación qué se le llama droga adulterada, cuáles pueden ser los motivos detrás de la adulteración y si hay forma de identificarlos.

Dijo que es posible que el hecho no se haya realizado adrede. "La situación de la ilegalidad de cocaína hace que el que prepara o manipula el producto, que no es un idóneo, ni una persona formada, se confunda o no lo integre en las proporciones adecuadas. Además, no se realizan controles de calidad como en los medicamentos", dijo.

La mujer expresó que el veneno para ratas quizá no sea el producto que se mezcló con la cocaína. "El veneno para ratas, en general, produce hemorragias en todo el cuerpo, no es tan rápido el efecto como están comentando".

Su hipótesis es que puede haber sido cianuro. "También pudo ser un porcentaje de clorhidrato de cocaína mayor al 20%, que es lo habitual. La cocaína pura es para el tráfico, no para el consumo".