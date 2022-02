La kirchnerista Fernanda Vallejos criticó el acuerdo con el FMI y dijo que perderán en 2023

La economista y exdiputada kirchnerista Fernanda Vallejos hizo un crudo análisis de la tensión que se vive en el oficialismo tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno nacional y el Fondo Monetario Internacional.

"Si antes de firmar el acuerdo, con el FMI en la nuca, ya perdimos históricamente en el 2021, la derrota en el 2023 con este acuerdo está con altísima probabilidad asegurada", afirmó Vallejos, parte ahora de la agrupación Soberanxs, que creó Amado Boudou.

Además, se diferenció de las voces oficialistas que aseguran que el entendimiento con el FMI no implica un ajuste económico. "Sí, hay ajuste, y el que diga lo contrario, lisa y llanamente está mintiendo", señaló Vallejos en diálogo con la AM 530.

La economista calificó la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos en Diputados como "una actitud de nobleza" de la cual "no está acostumbrada la política".

Mencionó que el diputado "reconoció una profunda diferencia sobre un tema de una centralidad indudable" donde se discute "el futuro de la Argentina por muchos años".

"Desde esa profunda diferencia respecto del contenido de lo que se pretende firmar y respecto a la estrategia que condujo a este preacuerdo es indudable que no se puede ejercer la presidencia del bloque oficialista", opinó Vallejos.

Vallejos además alertó que, con el acuerdo, se corre "el riesgo de ingresar en un nuevo ciclo largo de endeudamiento como entre 1976 y 2001".

"Cuando llegue el momento de pagar y la plata no esté, vamos a una renegociación permanente y cada vez mayores condicionamientos del FMI. Esa película ya la vimos muchas veces", planteó.

Además, recordó: "La Argentina nunca consiguió nada, el FMI siempre impuso sus condiciones como lo está pretendiendo imponer en este momento, arrancando por un ajuste del 0.8 puntos del déficit respecto para este año".

Al respecto, Vallejos consideró que Guzmán "dijo que no habrá ajuste del gasto, lo cual no significa que no haya ajuste sobre los salarios, el consumo, la demanda y la actividad que es lo que se desprende de las condiciones que están en este preacuerdo por lo que conocemos hasta ahora que es muy poquito".